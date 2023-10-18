加薩醫院遭轟炸！醫生疾呼「藥品床位都缺」 傷患只能無麻醉開刀
加薩地區17日一間醫院遭到空襲，據傳造成數百名巴勒斯坦人死亡，但哈馬斯與以色列軍方均否認應對此負責，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad，傑哈德）也被指控可能是發動襲擊的組織；根據外媒報導，醫院受到攻擊時情況相當混亂，幾乎有八成的設施停止服務，工作人員只能持續搶救倖存者，還有醫生只能在走廊地板幫傷患動手術。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國總統拜登訪問以色列與中東國家前夕，加薩地區的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）被一枚砲彈擊中，造成至少500人死亡，消息震驚全球。包含法新社、半島電視台與BBC等外媒指出，爆炸造成醫院除了本來就有的傷患外，更擠滿了受到爆炸波及的受害者，只能陸續分批將傷者分批轉送至其他醫院治療。
報導指出，加薩最大的希法醫院院長賽利馬（Mohammed Abu Selima）稱現場什麼都缺，他們需要設備、需要床位、需要麻醉藥和藥品，「加薩醫療部門將在幾個小時內崩潰！」；一名不願具名的醫生則稱幾乎有八成的醫院設施都暫停服務，眾人正急忙配合救難人員搶救爆炸後的倖存者。
加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）則表示，目前醫生們必須在缺乏設備、空間與藥品的情況下進行救治，有些患者在手術期間根本沒辦法施用麻醉藥，加護病房團隊則不斷搶救重傷者，而大多數傷患都是幼童或婦女。
哈馬斯實質控制的加薩地區政府，其衛生部長阿爾凱拉（Mai Alkaila）指責以色列對巴勒斯坦人進行「大屠殺」，加薩民防負責人宣稱有300人死亡，衛生部官員則表示有500人。