全運會／自由車杜志濠再奪一金　完成計時賽、公路賽雙料二連霸

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「其實這一切都要歸功於我的隊友以及車隊全體，畢竟公路賽非常講究團隊作戰，有隊友的強力支援我才能能無後顧之憂地專注於關鍵路段的發揮。」杜志濠謙虛地說道。而比賽過程中，濠小子不諱言地表示與他有過激烈對抗，來自宜蘭的何彥誼是全場最有鬥志的車手。「在最後4公里的爬坡段，彥誼一個人領騎全場，那個氣勢與決心我個人真的是相當佩服，而他的騎法也篩選掉大多數人，連同我也感受到相當大的壓力。」
雖然對手來勢洶洶，但近況頗佳的杜志濠也是能沉著應對，「其實到了比賽的最末段，大家比的都是細節中的細節，我在比賽前有來台南先試騎過一次，彥誼同樣也有，而且他的狀態相當好，如果跟他在終點前硬拼我未必佔上風。所以我是鎖定下坡後的過彎要搶到好位置，儘管在彎中壓到坑洞有稍微被影響，但還是能順利卡好位置，進而贏得比賽。」
女子組全長160公里，加上烏山頭水庫具有技術性的上下坡，以及終點前的關鍵爬坡段，是台灣少見的女子組賽道，整體的賽道考驗算是非常有水準。在110公里處由臺中市隊蕭美玉、程詩軒和許書瑋主動突圍攻擊，與高雄市黃亭茵、邱聖芯帶出一波領先集團，一路至終點前6公里入山口被主集團追回，而在終點前4.5公里關鍵爬坡處，程詩軒再一次攻擊，這一次只有蔡雅羽、邱聖芯和許書瑋跟住，惟許書瑋沒能跟到最後，最後由邱聖芯以4小時38分37秒寫下全運會個人公路賽二連勝。而黃亭茵和蕭美玉則排名女子組第8、第11兩席。
昨天在個人計時賽奪銀的高雄市黃亭茵，知道自己在這個路線的機會不大，她以靜觀其變形容今天的戰術。在領先集團被追回的當下，她知道女子組最終的大局已定，本屆粉紅小鋼炮以2金2銀的成績作收。蕭美玉的目標則是放在了場地賽項目，盤點在本屆全運會也拿下了2金1銀的好成績，也達成參賽時的目標設定。