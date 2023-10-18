台積電放棄龍科3期　台南、高雄、屏東喊聲搶爭取

下令莊銘淵每天出門！賴清德說重話：開票不理想有負民進黨寄託

▲賴清德今天首度與莊銘淵合體，態度相當嚴厲。（圖／記者陳佩君攝，2023.10.18）
▲賴清德今天首度與莊銘淵合體，態度相當嚴厲。（圖／記者陳佩君攝，2023.10.18）

記者陳佩君／台北報導

民進黨新北市第九選區立委參選人莊銘淵，先前因消遣里長陳紫渝的戀情引起爭議，民進黨總統參選人賴清德今（18）晚前往永和替莊站台時態度嚴厲，除了強調「我不是你的靠山，選民才是」；賴還特別向莊說，既然自己主動爭取提名，那就要全力投入選戰，並下令「我要求你要每天出門」，若票開出來不理想，「有負黨中央對你的寄託，這是不好的！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德晚間赴永和出席「信賴台灣之友會-永和分會加油打氣」活動，這也是莊銘淵被提名後，賴首度替他站台。賴清德致詞時表示，為何黨中央要提名里長參選立委，原因是莊銘淵很勇敢、願意承擔責任，主動寫信給黨中央，並表達意願，而黨中央想法是，或許該區提名要反其道而行。

賴清德指出，永和區對民進黨相對不利，對手林德福佑做很久，因此民進黨要贏要採取不同對策，他有勉勵莊銘淵要發揮工兵精神，當里長要家家戶戶去拜訪、才能當選，這場選舉重視的是陸軍，每天每戶都去拜訪、說明其理念、政見。

「你是否能當選，我不是你靠山，市民才是你的靠山！」賴清德特別提醒莊銘淵，台灣人重感情、見面三分情，若有辦法家家戶戶、樓上樓下這樣走，拿出誠意才有機會。

賴清德提到，雖然莊銘淵要發揮里長的工兵精神，但選舉也要有立委選舉的戰力，不能自己一個人走、要有團隊陪你一走，要去計算選戰倒數80多天內，是否能每個地方都走到，「菜市場、公園要走過一遍又一遍、掃街一條又一條，每天都要出門、一定要很早出去、很晚回家，這樣才有機會，如果不這麼做，這場選舉會很難選」。

賴清德接續對莊銘淵說，「既然你主動爭取、當中央也給你機會，你的責任要全力投入好好選，這是你的責任喔！你主動爭取去，是你的權利，因為你是黨員，我身為黨主席，要重視你的權利，但是你得到提名就要全力以赴」。

賴清德嚴肅說，「我要求你要每天出門，你要靠你自己、要靠自己的團隊，同時向父老鄉親說，請他們當你的靠山，才有可能當選，這是你主動爭取競選機會，如果票開出來不理想，有負黨中央對你的寄託，這是不好的！」

莊銘淵蹭陳紫渝被罵爆！爭議落幕後　賴清德今晚首赴永和站台

「民進黨最重視能源轉型！」　賴清德：人才是地球暖化最終解法

影／狂打潛艦洩密案！民進黨推廣告「三問馬文君」　要侯朱踹共

柯文哲喊他當正勝率高　媒體人曝1個關鍵：讓侯友宜出戰較安全

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞