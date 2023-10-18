下令莊銘淵每天出門！賴清德說重話：開票不理想有負民進黨寄託

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賴清德指出，永和區對民進黨相對不利，對手林德福佑做很久，因此民進黨要贏要採取不同對策，他有勉勵莊銘淵要發揮工兵精神，當里長要家家戶戶去拜訪、才能當選，這場選舉重視的是陸軍，每天每戶都去拜訪、說明其理念、政見。
「你是否能當選，我不是你靠山，市民才是你的靠山！」賴清德特別提醒莊銘淵，台灣人重感情、見面三分情，若有辦法家家戶戶、樓上樓下這樣走，拿出誠意才有機會。
賴清德提到，雖然莊銘淵要發揮里長的工兵精神，但選舉也要有立委選舉的戰力，不能自己一個人走、要有團隊陪你一走，要去計算選戰倒數80多天內，是否能每個地方都走到，「菜市場、公園要走過一遍又一遍、掃街一條又一條，每天都要出門、一定要很早出去、很晚回家，這樣才有機會，如果不這麼做，這場選舉會很難選」。
賴清德接續對莊銘淵說，「既然你主動爭取、當中央也給你機會，你的責任要全力投入好好選，這是你的責任喔！你主動爭取去，是你的權利，因為你是黨員，我身為黨主席，要重視你的權利，但是你得到提名就要全力以赴」。
賴清德嚴肅說，「我要求你要每天出門，你要靠你自己、要靠自己的團隊，同時向父老鄉親說，請他們當你的靠山，才有可能當選，這是你主動爭取競選機會，如果票開出來不理想，有負黨中央對你的寄託，這是不好的！」