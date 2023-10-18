以巴互控轟炸加薩醫院！以軍公布武裝分子對話　拜登：另一邊所為

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以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）公開一段30秒影片，並稱在17日晚間哈馬斯先是向以色列發射了一連串火箭，接著伊斯蘭聖戰組織也出手發射約10枚火箭，其中有一枚擊中醫院停車場這才引發爆炸。哈加里說，從無人機拍攝的畫面、雷達資訊和來自加薩地區武裝分子的錄音，都顯示這場爆炸是伊斯蘭聖戰組織誤射的火箭彈造成的。
他強調，爆炸當時以色列無論在陸海空都沒有發動攻擊，並對「武裝組織的火箭威力並沒有強大到產生這種爆炸」質疑解釋稱，火箭推進劑產生比彈頭更具威力的爆炸，火光實為停車場車輛燃燒的狀況。
不過在考量到以軍與哈馬斯都有「資訊偏袒己方」的可能，有外媒詢問要如何相信以軍提供的說法，哈加里則稱「這次加薩醫院遭轟炸，以方費時進行查證檢驗，確保掌握的情報為真」，並表示以色列將對美國與其他任何有興趣了解實情的國家分享他們對此案的調查。
對此，以色列總理納坦雅胡也批評表示，「全世界都應該知道，攻擊醫院的人是加薩的野蠻恐怖份子，那些殘暴殺害我們孩子的人，連自己的孩子都殺害」；前往以色列拜訪的拜登則稱，就他對加薩醫院事件的了解，此事是「另一邊」（the other team）所為，「哈馬斯犯下的暴行，讓另一個恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）看起來理性許多」。
但拜登也直言，「雖然以色列有權自衛，但我們必須認知：哈馬斯並不代表所有巴勒斯坦人民，這個組織帶給他們的只有痛苦」。
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