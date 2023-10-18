影／拜登訪中東前夕！加薩醫院遭襲傳500死　以色列哈馬斯都不認

以巴互控轟炸加薩醫院！以軍公布武裝分子對話　拜登：另一邊所為

▲美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡會晤期間提到加薩醫院轟炸案，形容「哈馬斯犯下的暴行，讓另一個恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）看起來理性許多」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡會晤期間提到加薩醫院轟炸案，形容「哈馬斯犯下的暴行，讓另一個恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）看起來理性許多」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

以色列遭巴勒斯坦武裝組織「哈馬斯」（Hamas）突襲後，大量軍民遭綁架為人質或殺害，其後便向哈馬斯宣戰，更於加薩地區發動大規模空襲，雙方戰火引發的人道危機也讓國際社會試圖斡旋。美國總統拜登拜訪前夕，加薩地區一處醫院驚傳遭轟炸釀400死，雙方互控對方是兇手，今（18）以色列國防軍更公布武裝分子對話音檔與相關畫面，稱是另一個巴勒斯坦激進武裝團體所為。

我是廣告 請繼續往下閱讀
位於巴勒斯坦自治區加薩市的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日深夜遇襲，哈馬斯控制的加薩政府衛生當局指控遭以軍轟炸，哈馬斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）稱「這起醫院屠殺事件，證實了敵人有多殘暴和感到有多挫敗」；以色列國防軍則反控是「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）發射火箭失誤導致。

▲巴勒斯坦加薩的阿赫利阿拉比醫院，當地時間17日遭遇空襲，圖為1名巴勒斯坦男子抱著死去的孩子。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦加薩的阿赫利阿拉比醫院，當地時間17日遭遇空襲，圖為1名巴勒斯坦男子抱著死去的孩子。（圖／美聯社／達志影像）
以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）公開一段30秒影片，並稱在17日晚間哈馬斯先是向以色列發射了一連串火箭，接著伊斯蘭聖戰組織也出手發射約10枚火箭，其中有一枚擊中醫院停車場這才引發爆炸。哈加里說，從無人機拍攝的畫面、雷達資訊和來自加薩地區武裝分子的錄音，都顯示這場爆炸是伊斯蘭聖戰組織誤射的火箭彈造成的。

他強調，爆炸當時以色列無論在陸海空都沒有發動攻擊，並對「武裝組織的火箭威力並沒有強大到產生這種爆炸」質疑解釋稱，火箭推進劑產生比彈頭更具威力的爆炸，火光實為停車場車輛燃燒的狀況。

不過在考量到以軍與哈馬斯都有「資訊偏袒己方」的可能，有外媒詢問要如何相信以軍提供的說法，哈加里則稱「這次加薩醫院遭轟炸，以方費時進行查證檢驗，確保掌握的情報為真」，並表示以色列將對美國與其他任何有興趣了解實情的國家分享他們對此案的調查。

對此，以色列總理納坦雅胡也批評表示，「全世界都應該知道，攻擊醫院的人是加薩的野蠻恐怖份子，那些殘暴殺害我們孩子的人，連自己的孩子都殺害」；前往以色列拜訪的拜登則稱，就他對加薩醫院事件的了解，此事是「另一邊」（the other team）所為，「哈馬斯犯下的暴行，讓另一個恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）看起來理性許多」。

▲美國總統拜登與以色列納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在以色列特拉維夫的本古里安機場（Ben Gurion Airport）會面。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登與以色列總理納坦雅胡在本古里安機場會面。（圖／美聯社／達志影像）
但拜登也直言，「雖然以色列有權自衛，但我們必須認知：哈馬斯並不代表所有巴勒斯坦人民，這個組織帶給他們的只有痛苦」。

更多「以巴戰火再起」相關新聞。

影／拜登訪中東前夕！加薩醫院遭襲傳500死　以色列哈馬斯都不認

盼平息戰火！拜登飛抵以色列　以總理納坦雅胡機場親迎、相擁致意

加薩醫院遭轟後抵達！美國安官員：拜登擬向以總理提「尖銳問題」

全球恐攻事件頻傳！拜登：反猶太主義、伊斯蘭恐懼症都與仇恨有關

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞