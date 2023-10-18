俄羅斯外長到訪北韓　可能深化軍事關係引關注

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美國指控北韓已經開始對俄提供用於烏克蘭戰場的武器，莫斯科昨天對此予以駁斥。
北韓領導人金正恩上個月訪問俄羅斯，並且邀請蒲亭回訪。
金正恩和蒲亭的高峰會引發西方憂心平壤恐怕會對莫斯科提供用於曠日持久烏克蘭戰爭的武器。
美國13日指出，兩國間的武器運輸作業已經展開，並表示北韓近數週來對俄羅斯運送超過1000個貨櫃的軍事裝備和彈藥。
白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者，平壤希望得到包括先進科技在內的一系列軍事援助作為回報。
據白宮提供的圖表，9月1日至10月1日間有大批貨櫃從北韓羅津（Najin）走海路送達俄羅斯杜奈（Dunay），然後再經由鐵路送到距烏克蘭邊界約290公里的一個彈藥庫。
不過克宮昨天表示，美國沒有提所謂運交武器的證據。發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對此回應說：「他們一直在通報這種事，卻沒有提出任何證明。」
華府分析網站跨越緯線（Beyond Parallel）上週也提出衛星影像，表示沿俄羅斯和北韓邊境鐵路運量「史無前例地」暴增，強調一連串活動「可能顯示北韓對俄羅斯提供武器和彈藥」。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1121018