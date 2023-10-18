岑永康20歲學霸女兒畢業照公開 高顏值遺傳主播妻神基因
岑永康在舞台劇《一村喜事》擔任男主角王村長，今（18）日出席記者會，談到對故事背景設定在眷村特別有共鳴，因為自己就是來自嘉義復國新村的眷村子弟，加上劇中王村長設定的年紀為50歲，而女兒出嫁的年紀是20歲，剛好與自己及剛大學畢業的女兒真實年紀相同，岑永康的學霸女兒提前從紐西蘭的大學畢業，學士照非常清純，遺傳主播媽媽張珮珊的高顏值。
記者羅凌筠／台北報導
《一村喜事》故事背景設定為一位來自北平的王村長及其家眷抵達台灣，安家在三重眷村。由於當時的眷村有著「一家之事即是全村之事」的生活氛圍，因此當村長的女兒即將舉行婚禮，對全村人民而言，無疑是小小的眷村裡的一樁大事，街坊鄰居齊心協力，在村廣場搭起小小的舞台，營造出熱鬧歡慶的氛圍。更令人期待的是，這還是一場跨族群婚禮，將以復古辦桌的方式慶祝，呈現出台灣早期美好的飲食文化。
劇中父女倆的情感、互動、心境，岑永康認為不用刻意揣摩，只要把平常跟女兒的互動、畫面、投射在劇中真情流露，相信觀眾們都可以感受到，這對岑永康來說，過程真的就像是在想女兒婚禮，自己要發喜帖給哪些親友，因此很感謝有這次的演出機會，讓他可以把邀約的名單先想了一輪，如此一來，若有天女兒突然告知要結婚，在他心煩意亂的情況下，至少喜帖賓客名單已經準備好了。
談到是否曾經參加過眷村親友的婚禮或辦桌，岑永康表示，自己算是眷村三代，曾住過的嘉義東門町復國眷村已拆遷，所以不曾參加過眷村婚禮。不過人稱「孫叔叔」的孫越是他的姨公（外婆妹妹的老公），當時曾聽長輩說，孫叔叔的婚禮為配合政府簡約生活，喜宴只能請「一桌」，但上有政策，下有對策，雖然名義上婚宴是請「一桌」，但是長輩將桌子延伸成一個ㄇ字型，還是可以坐得下五六十人，這就是當時可貴的眷村人情味。