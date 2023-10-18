東超／富樫勇樹高位擋拆要怎麼守？許總：我們該學習的是他如何攻

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「我們半場成功壓低對方得分，讓他們20投4中，因為我們透過情蒐知道對方三分球投得比兩分球多。但下半場他們也做出調整，讓洋將和富樫勇樹大量持球——尤其富樫勇樹這個點我們完全守不住，他下半場就進了7顆三分球。這場球給了我們很好的學習機會，看未來遇到這樣的後衛要怎麼樣去防守。」
世界盃時的河村勇輝、富永啓生，然後是富樫勇樹，日本這一批後衛靈動刁鑽、速度快，而且外線能力極佳，擅長利用擋拆製造進攻機會，這樣的打法也已經在國際賽上得到過證明。許晉哲認為富樫勇樹的打法和日本球隊對於後衛這個位置的使用方式，是台灣可以去學習的。
「日本這些後衛，到底要怎麼守，每個教練可能有不同的看法；但我們要怎麼樣像他們一樣去攻？是可以去思考的。」許晉哲感嘆在比賽最後階段，富樫勇樹確實給富邦帶來很大的麻煩，因為對方外援順下的終結能力強，在擋拆時他們也不得不換防，但富樫實在太擅長在這種錯位的情況下得分。
許總也說，富樫勇樹本來就是挑戰NBA等級的球員，就算不談球技，今天大家也能看到他的處理球和在關鍵時刻的幾次決斷，那些就是台灣後衛需要去學習和追趕的。
與富樫勇樹有過多次交手經驗的林志傑則稱讚老對手，「速度很快，出手選擇很明確，進攻打得很堅決」，雖然大家都知道他可能要出手，但其節奏很快、很難抓準封蓋的時間。
可怕的是，日本隊也不僅僅是只有這些明星後衛擁有這樣的爆發能力，而是他們國內有一個專門的體系在培育這種類型的球員，在如亞運、瓊斯盃或其他非日本一軍出賽的賽事中，就能看到這樣的情況。