直擊／好市多限時賣電動機車 這款扣補助半價！最低入手不到2萬8
美式賣場好市多（Costco）的價格從不讓人失望！記者直擊好市多出現電動機車特展，販售台灣品牌中華eMoving兩款電動機車與1款微型電動二輪車，好市多售價較市價約打8.9至9折，不過若扣除汰舊換新加新購政府補助，以補助額最高的桃園為例計算，中華eMoving EZ1綠牌電動機車最低入手價只要2萬7189元，比市售半價還低。
記者徐銘穗/綜合報導
好市多中華eMoving微型電動二輪車及電動機車特展，即起至10月29日為止，據悉好市多各賣場皆有展售，3特賣車款中白牌電動機車的eMoving EZ-R ABS，好市多價9萬6899元，較市價便宜1萬1656元，相當打8.9折。經eMoviing網站試算，該車款若為「汰舊+新購」，選擇補助最高的桃園市為例，政府相關補助金高達2萬9800元，扣除補助款後，最低入手價為6萬7099元。
📌中華eMoving EZ-R ABS規格
最大功率：7.2 kW
最大扭力：28 Nm
0-50 km/h加速：3.7秒
極速：88 km/h
電池：雙顆Gogoro三代電池
車重：126 kg
座高：765 mm
市價：10萬8555元
附TCS循跡防滑控制系統（免費升級）
另款中華eMoving EZ1為綠牌電動機車，好市多價為5萬3989元，較市價下殺將近6000元，約9折。經eMoviing網站試算，該車款若為「汰舊+新購」，選擇補助最高的桃園市為例，政府相關補助金高達2萬6800元，扣除補助款後，最低入手價為2萬7189元。最後一款無須考照的微型電動二輪車eMoving Shine好市多價3萬7679元，較市價便宜3541元，約打9.1折。
📌中華eMoving EZ1規格
最大功率：3 kW
極速：50 km/h
電池：單顆Gogoro三代電池
車重：80 kg
座高：740 mm
市價：5萬9900元
此外，Ionex光陽電動機車也在本月初，針對i-One家族：i-One／i-One Air／i-One Fly推出全新「10吋」新款式及「彩光特仕版」。Ionex十月獻上i-One家族專屬方案「牽One要快」，扣除補助後，以白牌最低入手價2萬9800元購入i-One都會版、i-One Air享12個月免費騎到飽、i-One Fly享18個月資費折抵499元/月，更加碼抽五星飯住宿券等好康。