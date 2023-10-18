稱「轟炸加薩醫院」災難！蒲亭呼籲以巴談判：沒人希望大規模戰爭
人在北京參加中國「一帶一路高峰論壇」的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）週三（18日）表示，位於加薩市的阿里阿拉伯醫院遭炸彈攻擊造成數百人死亡的事件，是一起可怕的災難，這顯示了雙方應該透過談判，結束這場衝突。
國際中心楊智傑／綜合報導
以巴衝突戰火持續延燒，美國總統拜登訪問以色列前夕，位於巴勒斯坦自治區加薩市的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日深夜遇襲，哈馬斯控制的加薩政府衛生當局指控遭以軍轟炸，哈馬斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）稱「這起醫院屠殺事件，證實了敵人有多殘暴和感到有多挫敗」；以色列國防軍則反控是「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）發射火箭失誤導致。
俄羅斯總統蒲亭與中國國家主席習近平則在北京進行會談，期間也提及此事。蒲亭表示醫院攻擊事件是一起可怕的事件，而上百起死傷當時是場災難，「我由衷希望這是個訊號，告訴我們必須盡快結束這場衝突，同時我們也需要關注展開談判的可能性。」
中東國家如伊朗、敘利亞、埃及等國家領袖，以及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）都和蒲亭進行過通話，蒲亭表示他記得這些國家領袖「沒有人希望局勢繼續發展」，並稱沒有人準備好將衝突發展成一場大規模戰爭。