解決騎樓使用爭議　湯詠瑜：整合跨局處輔導民眾合法使用

「曾文水庫五十」罕見滿天的飛鷹和平易近人的山豬

▲曾文水庫猛禽俯衝抓魚的英姿（圖／記者劉悅儷攝，2023,10,18）
▲曾文水庫猛禽俯衝抓魚的英姿（圖／記者劉悅儷攝，2023,10,18）

記者劉悅儷/台南報導

曾文水庫啟用於民國62年10月31日，今年剛好屆滿50週年，經濟部水利署南區水資源分署主辦一系列慶祝活動，昨天邀請國內各地30位嘉賓參加「悠遊曾文湖境」曾文生態踩線團活動，搭觀光船到釣魚平台體驗垂釣之樂；參觀展現曾文水庫生態維護成果的黑鳶猛禽俯衝水面擒拿獵物的英姿；再臨山豬島探訪耹聽「公主徹夜未眠」詠嘆調的山豬生活。學員表示，雖然來過多次，但好山、好水加上良好的生態維護成果，值得一來再來。

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▲曾文水庫猛禽俯衝抓魚的英姿（圖／記者劉悅儷攝，2023,10,18）
▲曾文水庫猛禽俯衝抓魚的英姿（圖／記者劉悅儷攝，2023,10,18）
嘉南地區不論農業、工業、民生用水，負責供輸的曾文水庫扮演舉足輕重角色。112年適逢曾文水庫啟用50週年，經濟部水利署南區水資源分署舉辦一系列慶祝活動，邀請民眾一同歡慶「曾文五十」各項活動。今天的曾文生態踩線團，雖以邀請在地部落客及民眾參與為主，但仍有遠道自台北、屏東專程前來參加的貴賓。

  

參加踩線團貴賓之一的台南陳女土表示，先生20年前曾在曾文水庫旁的中油工作，對這個水庫有一份特殊情感，此次代表先生前來懷舊一番，也進一步了解曾文水庫對南部民眾的重要性，回去會告訴家人和友人，要珍惜「滴滴皆辛苦」的水資源。另一位家住高雄的李女士表示，雖然8月剛來玩過，但此次走訪得更深入，尤其曾文水庫的湖光山色，每次來總令人心曠神怡，值得一來再來。


今天的踩線團由水庫管理中心人員在永續利用館解說陳設的各項展示品及曾文水庫生態開始，之後驅車前往觀景樓二樓平台認識曾文水庫各項設施，曾管中心人員詳細介紹防止水庫淤積的各項抽砂防淤工程。接著大家輕鬆的走60個台階到碼頭登上觀光船，若在枯水期可能要走285階。


▲嘉義縣大埔鄉的同心橋 （圖／記者劉悅儷攝，2023,10,18）
▲嘉義縣大埔鄉的同心橋 （圖／記者劉悅儷攝，2023,10,18）
曾文水庫是國內唯一可以在水庫內釣魚的水庫，釣客表示，舉凡大頭鰱、筍殼魚，還有比較難釣獲的曲腰魚、武昌魚和底棲的台仔、鯰仔都有，有易釣、好上手的特色，來此釣魚不會空手而回。釣客以「烏尾冬」魚丟在水裡，天上的先頭部隊白鷺鷥先來探路，沒多久，天空馬上被二、三十隻黑鳶展翅遮蔽，它們先在天上盤旋，見水面上銀光閃閃的烏尾冬，以俯衝轟炸機的架式從天而降，伸出雙腳以蜻蜓點水之姿，抓到魚獲揚長而去。

▲踩線團成員在山豬島和豬哥豬姐們合影（ 圖／記者劉悅儷攝,，2023,10,18）
▲踩線團成員在山豬島和豬哥豬姐們合影（ 圖／記者劉悅儷攝,，2023,10,18）
學員一行再前往山豬島，當觀光船揚起杜蘭公主歌劇「公主徹夜未眠」的詠嘆調時，豬哥豬姐們一下子聚集20隻讓學員自由拍照。據了解，山豬島的山豬原先會被獵殺，所以看到船靠近都會躲藏，後來在大埔鄉民慢慢親近餵食的努力下，才漸漸解下心防，變成人類的好朋友，但現在禁止餵食，也不希望民眾太靠近充滿野性的山豬發生危險。一行人再登船航向大埔鄉的同心橋，大家看到國內唯一漂浮在水面的蔣公銅像，無不稱奇嘖嘖，還有一樓被淹在水裡的六角亭等高水位才能欣賞的隱藏版景色。午餐在大埔鄉歐都納山野度假村享用大廚使用當地食材所烹調的水庫風味餐，大家看飽、吃足，收穫滿滿而歸。

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