「曾文水庫五十」罕見滿天的飛鷹和平易近人的山豬

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參加踩線團貴賓之一的台南陳女土表示，先生20年前曾在曾文水庫旁的中油工作，對這個水庫有一份特殊情感，此次代表先生前來懷舊一番，也進一步了解曾文水庫對南部民眾的重要性，回去會告訴家人和友人，要珍惜「滴滴皆辛苦」的水資源。另一位家住高雄的李女士表示，雖然8月剛來玩過，但此次走訪得更深入，尤其曾文水庫的湖光山色，每次來總令人心曠神怡，值得一來再來。
今天的踩線團由水庫管理中心人員在永續利用館解說陳設的各項展示品及曾文水庫生態開始，之後驅車前往觀景樓二樓平台認識曾文水庫各項設施，曾管中心人員詳細介紹防止水庫淤積的各項抽砂防淤工程。接著大家輕鬆的走60個台階到碼頭登上觀光船，若在枯水期可能要走285階。
曾文水庫是國內唯一可以在水庫內釣魚的水庫，釣客表示，舉凡大頭鰱、筍殼魚，還有比較難釣獲的曲腰魚、武昌魚和底棲的台仔、鯰仔都有，有易釣、好上手的特色，來此釣魚不會空手而回。釣客以「烏尾冬」魚丟在水裡，天上的先頭部隊白鷺鷥先來探路，沒多久，天空馬上被二、三十隻黑鳶展翅遮蔽，它們先在天上盤旋，見水面上銀光閃閃的烏尾冬，以俯衝轟炸機的架式從天而降，伸出雙腳以蜻蜓點水之姿，抓到魚獲揚長而去。
學員一行再前往山豬島，當觀光船揚起杜蘭公主歌劇「公主徹夜未眠」的詠嘆調時，豬哥豬姐們一下子聚集20隻讓學員自由拍照。據了解，山豬島的山豬原先會被獵殺，所以看到船靠近都會躲藏，後來在大埔鄉民慢慢親近餵食的努力下，才漸漸解下心防，變成人類的好朋友，但現在禁止餵食，也不希望民眾太靠近充滿野性的山豬發生危險。一行人再登船航向大埔鄉的同心橋，大家看到國內唯一漂浮在水面的蔣公銅像，無不稱奇嘖嘖，還有一樓被淹在水裡的六角亭等高水位才能欣賞的隱藏版景色。午餐在大埔鄉歐都納山野度假村享用大廚使用當地食材所烹調的水庫風味餐，大家看飽、吃足，收穫滿滿而歸。