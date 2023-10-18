台北市「正妹女警」生力軍現身了！絕美系列照片曝光 鄉民狂求IG
中央警察大學第88期及臺灣警察專科學校第40期畢業生，日前進行分發，其中有84位生力軍到北市警報到，官方粉專「臺北波麗士」也發文歡迎這些年輕生力軍，不過現場照片曝光，卻意外引發鄉民關注，因為有好幾位高顏值女警被鏡頭捕捉下美麗身影。
記者潘毅/綜合報導
10月16日警大、警專畢業生進行分發選填作業，而台北市波麗士粉專在IG天出好幾張當天的照片，記錄下84位年輕新血加入了台北市警察團隊，並表示接下來的2個月將進行實務訓練，由各單位的優秀同仁擔任指導員。北市警團隊也期許：「這些生力軍能在訓練過程中學習並成長，為守護臺北市一起努力」。
但這則正能量的貼文，卻因為照片內容而讓失焦了，因為系列照片中的第一、二、四、九張照片中，拍到了長相清秀又甜美的女警們，她們也大方對鏡頭微笑；一系列照片曝光後，立刻引發鄉民熱議，紛紛狂讚「很可愛耶，照片很會選」、「真的很漂亮耶」、「跪求IG」。
甚至還有部分「學長」大喊：「來我們中正一啦，轄內有百貨，公園，還有五鐵共構，政治明星看到飽，最重要便當吃免驚」、「這期的學弟妹們顏值真高」、「大家可以開始找IG了」。