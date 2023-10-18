法7座機場「收炸彈威脅」緊急疏散！馬克宏：恐攻警戒提升最高級
以色列與伊斯蘭武裝組織哈馬斯的衝突造成加薩平民死傷慘重，全球各地的聲援活動與恐怖攻擊事件也隨之出現。法國警方指出週三各地機場收到多起炸彈攻擊的威脅，日前才宣佈有意訪問以色列的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也隨即宣布將國內恐怖攻擊警戒提升至最高級。
國際中心楊智傑／綜合報導
法媒《世界報》與《法新社》報導指出，近期法國陸續接到匿名的炸彈威脅電郵，包含法國第三大城里昂（Lyon）、北邊的里爾（Lille）與博韋（Beauvais）、西邊的南特（Nantes）與南部地中海沿岸的尼斯（Nice）和西南部城市圖盧茲（Toulouse）、聖特拉斯堡（Strasbourg）等地機場都收到類似的威脅，因此紛紛展開緊急疏散作業。
報導指出，法國民航總局（DGAC）已經證實此事，並稱不少航班為此被迫更改行程或嚴重延誤，目前警報在排查過後也陸續解除。部分乘客在社群媒體Ｘ（前推特）上的發文顯示被帶離機場，另外也有些航班通知更新稱將於其他機場起降。
至於機場以外的觀光景點，如凡爾賽宮（Palace of Versailles）也進行了自14日以來的第三次疏散，讓拆彈小組檢查現場。此前，法國東北部城市阿拉斯（Arras）也發生一起自稱效忠伊斯蘭國（ISIS）的男子對學校發動釀成1死3傷的恐怖攻擊事件。據了解，法國馬克宏已宣布將恐攻警戒提升至最高級。