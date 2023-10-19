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日職／阪神虎4:1擊敗廣島隊！村上頌樹「二刀流」發威　再2場晉級

▲村上頌樹先發好投，加上近本光司巧打，最後讓阪神在高潮系列賽決勝輪首戰獲勝。（阪神虎推特）
▲村上頌樹先發好投，加上近本光司巧打，最後讓阪神在高潮系列賽決勝輪首戰獲勝。（阪神虎推特）

記者吳政紘/綜合報導

日職阪神虎隊18日在甲子園球場高潮系列賽決勝輪首戰遭遇廣島隊，結果阪神靠著村上頌樹主投6局無失分，被打3安打，狂飆6次三振，3次保送，加上打擊也有發揮的「另類」二刀流好表現，最終幫助阪神以4:1贏球，由於高潮系列賽決勝輪6戰4勝，阪神例行賽封王先奪一勝，只要再贏2場就可晉級日本一大賽。

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阪神虎隊也是展現「師徒對決」，由岡田彰布對戰弟子新井貴浩，而首戰師父比較厲害，新井把二軍打得不錯的韮沢雄也拉上先發打線，卻沒能收到效果，還出現隱形失誤，讓村上敲出安打取分。

村上頌樹4局被小園海斗敲出右外野三壘安打，之後秋山翔吾高飛犧牲打先馳得點，但九里亞蓮狀況也沒多好，4局下也被阪神虎第一指名好手森下翔太敲出左外野陽春全壘打追平比數。

5局1人出局開始，九里對坂本誠志郎投出觸身球後，一、三壘有人狀況下，被村上敲出穿越一壘防線的二壘安打超前，之後又被近本光司敲出中外野安打，單局失3分種下敗因。

此外，羅德隊跟歐力士隊之戰，歐力士也推出王牌山本由伸季後賽先發，但他首局就狂失3分，最後苦撐7局被打10安打失5分，靠著打線杉本 裕太郎中外野二壘安打追平比數後，單局灌下4分逆轉，最終歐力士隊以8:5贏球，他也拿下勝投。

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