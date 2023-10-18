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全新純電跨界小休旅亮相 Citroen第四代C3先以電動之姿跟大家見面

▲ 全新純電跨界小休旅亮相 Citroen第四代C3先以電動之姿跟大家見面
▲ 全新純電跨界小休旅亮相 Citroen第四代C3先以電動之姿跟大家見面

Carture 車勢文化

Citroen雪鐵龍現在要推出全新第四代的C3車款，而在燃油動力發表之前，這輛車以純電e-C3率先登場，而這輛車也以跨界休旅的樣貌出現，除了純電動力之外，更受到矚目的就是他的外觀非常先進，而且車輛使用了最新的橢圓形廠徽，該車輛更主打超值的價格，未來還會推出更入門的版本讓一般大眾可以更容易入手。

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全新第四代的C3首發車款是純電e-C3，車輛也一改過去低底盤掀背形式，採用跨界休旅姿態亮相。
全新第四代的C3首發車款是純電e-C3，車輛也一改過去低底盤掀背形式，採用跨界休旅姿態亮相。
全新第四代的C3率先以電動車姿態亮相，e-C3的整體樣貌其實有點像是兩年前在印度以及南美推出的新款C3，一樣都是以跨界休旅姿態的形式出現，畢竟先前的C3是一款低底盤的掀背車，而雖然車輛型式與輪廓跟當時的車款很像，但是在設計上則有了截然不同的氛圍，整輛車各個面之間感覺更為垂直，創造出車輛高聳的感受，日行燈的樣貌也加深了線條與科技感，而新式的橢圓形廠徽在車頭中央相當具有辨識度，另外原廠也說到接下來會推出的燃油C3尺碼比這輛車小了一點點，不過明年推出的C3 Aircross則是比這輛車大上不少。

而在車輛基礎部分，e-C3是使用「Smart Car」底盤平台，原廠沒有公佈實際的細節，但據了解是由老舊的eCMP/CMP架構演變而來，而不是Stellantis集團最新的STLA Small平台，動力部分採用前置馬達前輪驅動，擁有111匹馬力，百公里加速為11秒，極速則是135km/h，電池容量為44kWh，續航里程表現為320公里(WLTP)，支援100kW快充效率，電池從20%充滿至80%的時間為26分鐘，價格則為23,300歐元，折合台幣約79.5萬元，另外2025年他們打算再推出一輛更便宜的e-C3，其續航里程降低至200公里，而售價也來到親民的19,990歐元，折合台幣約68.2萬元。

e-C3擁有163mm的離地高，是大家近年來最喜愛的跨界休旅風格。
e-C3擁有163mm的離地高，是大家近年來最喜愛的跨界休旅風格。
車頭的橢圓形新式廠徽相當具有鑑別度，未來燃油版本的C3長相可能略有不同。
車頭的橢圓形新式廠徽相當具有鑑別度，未來燃油版本的C3長相可能略有不同。
全新的LED燈具強調剛硬的線條感，試圖創造出更多科技氛圍。
全新的LED燈具強調剛硬的線條感，試圖創造出更多科技氛圍。
車側看去不難發現其車輛尺碼並不大，因此電池容量即便只有44kWh也可以創造出320公里的續航里程表現。
車側看去不難發現其車輛尺碼並不大，因此電池容量即便只有44kWh也可以創造出320公里的續航里程表現。
在C柱上有一條跳色處理的飾條妝點，強調車輛的活潑動感個性。
在C柱上有一條跳色處理的飾條妝點，強調車輛的活潑動感個性。
車尾的燈具與車頭日行燈樣貌相呼應，雙色烤漆的配置也是受到歡迎的元素之一。
車尾的燈具與車頭日行燈樣貌相呼應，雙色烤漆的配置也是受到歡迎的元素之一。
輪框的樣式也非常特別，中心點一樣也是最新的橢圓形飾蓋。
輪框的樣式也非常特別，中心點一樣也是最新的橢圓形飾蓋。
駕駛前方並沒有大面積的儀表，只有一道細長的螢幕設計在儀表台上，也只有一些重要資訊的顯示而已。
駕駛前方並沒有大面積的儀表，只有一道細長的螢幕設計在儀表台上，也只有一些重要資訊的顯示而已。
中央螢幕來到10.25吋，符合時下車款的潮流趨勢。
中央螢幕來到10.25吋，符合時下車款的潮流趨勢。
內裝鋪陳相當簡單，畢竟是屬於入門級距的車輛，以超值的設定為主。
內裝鋪陳相當簡單，畢竟是屬於入門級距的車輛，以超值的設定為主。
後座在正常情況下擁有310公升的行李箱空間，也可以透過座椅傾倒的方式裝載更多貨物。
後座在正常情況下擁有310公升的行李箱空間，也可以透過座椅傾倒的方式裝載更多貨物。
電池支援100kW快充，44kWh的電池擁有320公里續航里程，20%充飽至80%最快26分鐘。
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