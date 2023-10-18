▲ 全新純電跨界小休旅亮相 Citroen第四代C3先以電動之姿跟大家見面

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新第四代的C3率先以電動車姿態亮相，e-C3的整體樣貌其實有點像是兩年前在印度以及南美推出的新款C3，一樣都是以跨界休旅姿態的形式出現，畢竟先前的C3是一款低底盤的掀背車，而雖然車輛型式與輪廓跟當時的車款很像，但是在設計上則有了截然不同的氛圍，整輛車各個面之間感覺更為垂直，創造出車輛高聳的感受，日行燈的樣貌也加深了線條與科技感，而新式的橢圓形廠徽在車頭中央相當具有辨識度，另外原廠也說到接下來會推出的燃油C3尺碼比這輛車小了一點點，不過明年推出的C3 Aircross則是比這輛車大上不少。
而在車輛基礎部分，e-C3是使用「Smart Car」底盤平台，原廠沒有公佈實際的細節，但據了解是由老舊的eCMP/CMP架構演變而來，而不是Stellantis集團最新的STLA Small平台，動力部分採用前置馬達前輪驅動，擁有111匹馬力，百公里加速為11秒，極速則是135km/h，電池容量為44kWh，續航里程表現為320公里(WLTP)，支援100kW快充效率，電池從20%充滿至80%的時間為26分鐘，價格則為23,300歐元，折合台幣約79.5萬元，另外2025年他們打算再推出一輛更便宜的e-C3，其續航里程降低至200公里，而售價也來到親民的19,990歐元，折合台幣約68.2萬元。