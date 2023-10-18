摩瑟水晶「浩瀚無垠」特展登高雄　大師聯袂壯美展演

睽違三年，摩瑟大師再度踏上台灣的土地與典藏家見面。今(17)日摩瑟精品邀請曾獲法國政府頒發「騎士勳章」的湯瑪士．雷瑟大師來台獻藝，展示水晶雕刻技法。而雷瑟大師今年的新品「創世亞當」也於現場展出，單件價值約600萬，全球限量僅8件，均已獲收藏家收藏。摩瑟水晶「浩瀚無垠」特展，即日起至10月23日於高雄漢來大飯店1樓 Event Hall展出。
記者陳美嘉／高雄報導
國裕企業執行董事欒慎寰指出，法國高等藝術學院榮譽勳章，是法國的一項高級榮譽，用於表彰對豐富世界文化遺產具有重大貢獻的藝術家。捷克摩瑟水晶的首席雕刻大師湯瑪斯·雷瑟於2020年獲得「藝術與文學的騎士勳章」，這是首位獲此殊榮的水晶雕刻大師。
賽林格大師女音樂家系列也備受矚目，「天籟之音」讓人目睹流暢的十指之舞；「琴韻悠揚」以視覺表現了聽覺之美；充分掌握現代語彙的賽林格大師，即使回歸古典，依然成功地展露藝術家對「波莉辛妮雅女神」的無限想像。
此外，史卡拉大師「三女神」、「守護神」、「花團錦簇」、「一見鍾琴」、「愛之希望」等五件作品，也此次特展的焦點。這些都是大師私藏三十年的傳家寶。退休後，在獨樂樂不如眾樂樂下，他決定獻出，與熱愛水晶藝術的典藏家一起分享。