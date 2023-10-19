東超／巴爾菲特個人能力確實出色 但在富邦體系中持球時間太長
富邦勇士在台大體育館和千葉噴射機進行交手，終場以82:85遭到逆轉。作為球隊找來專門打東超比賽的亞洲外援巴爾菲特（Sedrick Barefield），首場比賽帳面數據不錯，但是球隊認為他持球時間還是有些太多，希望他能掌控好組織和得分之間的平衡。
記者黃建霖/臺北報導
巴爾菲特這一場比賽出戰35分鐘，15投7中，得到19分4助攻3籃板，賽後有媒體看到數據表示「在想像中他得到的分數更多」，原因無他，這位外籍後衛這場比賽打進很多高難度進球——特別是切入後的拉桿上籃，為自己搏得許多掌聲和歡呼。
不過這樣個人主義的打法，並非是富邦希望他展現的，球隊總教練許晉哲賽後直言巴爾菲特目前的持球時間太長，打法有點像美國小後衛，變成球隊要去配合他，「但我們球隊有自己的進攻路線，所以他拿球其他人就等在那邊看。」
不過許總也說，巴爾菲特個人能力擺在那裡，球隊也找了一名亞外來幫助球隊，接下來就看本土球員怎麼去和他搭配，讓他理解什麼時候該攻、什麼時候該組織。
「因為他以前並非打到一號位，我們也是希望能幫助他打到一號。」富邦已經擁有辛特力這樣一名外線強點，貝爾菲特目前的定位，富邦應該還是希望他能多配合球隊，並且適時展現自己的進攻威脅，但從這場來看，還需要一些時間磨合。