▲NISSAN KICKS e-POWER104.9萬加碼6大超值好禮上市！

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全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅正式上市
NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅正式上市，提供3單色：山嵐白、星夜藍、晨霧灰，以及3雙色：黑頂山嵐白、黑頂星夜藍、黑頂朝陽紅等6種車色選擇。KICKS e-POWER憑藉著獨家e-POWER「不用充電的電動車」技術，帶來零里程焦慮的電動車駕馭體驗，透過引擎燃油自主造電，無須外接充電即可以100%電能驅動車輛，讓NISSAN KICKS e-POWER擁有28.5 kgm超強勁扭力、22.0km/L油耗表現。
NISSAN KICKS e-POWER「不用充電的電動車」技術四大特色：近勁淨靜
KICKS e-POWER 搭載1.2L高效節能引擎，並使用與電動車相同的鋰電池與馬達技術，藉由燃油引擎發電，無需外部充電即可實現100%純電驅動的駕馭體驗。讓車主在保有一般用車習慣下擺脫里程焦慮，進階體驗電動車的駕駛感受，不受拘束自由暢玩生活每一刻。
【特色一】近似電動車的駕馭感受
NISSAN全新世代e-POWER智能發電系統自帶引擎發電機，取代外接充電需求，自主燃油造電即可享有100%純電驅動的駕馭感受。搭載高效節能引擎、電動馬達，與鋰電池模組，提供車主宛若純電車一般的強勁加速度與穩定動力輸出，但卻進一步省去里程焦慮的煩惱。
【特色二】勁感動能超強勁扭力
同電動車作動原理，e-POWER 車輛驅動完全透過電動馬達輸出，因此NISSAN KICKS e-POWER 擁有高達28.5kgm超強勁扭力。駕駛人腳踩油門踏板的瞬間，即可感受到迅速的加速力回饋。讓車主在一般市區或郊區都能輕鬆應付各種駕車情境。搭配車輛最小迴轉半徑5.1m與車重優勢，在每一次轉向中都能享有靈動滑順的駕駛感受。
【特色三】淨享超節能油耗
NISSAN KICKS e-POWER搭載新世代1.2L自然進氣引擎，有效降低引擎啟動頻率，提升純電行駛里程，讓NISSAN KICKS e-POWER擁有平均22.0km/L超優異油耗表現，以及902公里超耐久行駛里程。高經濟性油耗表現，符合一級能源效率等級標準，大幅降低對燃油的需求。
【特色四】靜音工程座艙寧靜再升級
NISSAN KICKS e-POWER配備智慧引擎啟閉系統，可根據輪圈震動幅度判斷道路的顛簸程度，並自動開啟或關閉引擎以最小化引擎作動噪音。搭配全車靜音工程再升級，加大隔音棉等隔音素材的使用程度，有效降低車室外部噪音，提升整車駕駛寧靜度，打造安穩舒適的行車體驗。
內裝科技質感再提升
KICKS e-POWER外觀部分除了有e-POWER專屬銘板展現動力系統特色以外，配備專屬17吋雙色切削式鋁合金鋁圈及Continental 馬牌輪胎。內裝搭配鋼琴烤漆電子排檔桿，可透過三種駕駛模式；配備真皮3D超體感紓壓座椅及真皮D-Shape皮質運動直覺方向盤，更增添整體內裝質感。