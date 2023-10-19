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台灣虎航慶萬聖節！今10:00開搶「所有航線」甜甜價：飛澳門899元

▲台灣虎航推出「不出遊就搗蛋」活動，針對所有航線都推有甜甜價，今(19)日早上10:00開賣，最便宜是台北/高雄飛澳門，單程未稅價899起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣虎航推出「不出遊就搗蛋」活動，針對所有航線都推有甜甜價，今(19)日早上10:00開賣，最便宜是台北/高雄飛澳門，單程未稅價899起。（圖／記者蕭涵云攝）

記者葉盛耀/綜合報導

為迎接10月萬聖節，台灣虎航(Tigerair Taiwan)推出「不出遊就搗蛋」活動，針對所有航線都推出甜甜價，今(19)日早上10:00開賣，促銷日期僅兩天，至明(20)日晚上23:59，最便宜是台北/台中/高雄飛澳門，單程未稅價899起；而飛日本中最便宜的航線是沖繩，單程未稅價1799元起。另外，日本航空Japan Airlines公布今年將參加 ITF 台北國際旅展，同步推線上旅展，促銷東京及大阪航線，打出經濟艙最低未稅來回價7700元起。

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此次虎航「不出遊就搗蛋」活動，一次針對所有航線都有促銷價，今(19)日早上10:00開訂，促銷期至明(20)日晚上23:59，可預訂旅遊日期為即日起~2024年1月20日。最便宜的是台北/台中/高雄–澳門單程未稅價899起。

▲虎航此次促銷所有航線，飛澳門機票最便宜，下殺至單程未稅價899元起。（圖／資料照，馬怡健攝）
▲虎航此次促銷所有航線，飛澳門機票最便宜，下殺至單程未稅價899元起。（圖／資料照，馬怡健攝）
最受台灣歡迎的日本航線，當然也全都有促銷價，其中較熱門的包含台北/高雄-成田單成未稅價2099起、台北-羽田單程未稅價2099起、台北/高雄-大阪單程未稅價2099起、台北/高雄-福岡單程未稅價1999起，而最便宜的是台北-沖繩單程未稅價1799起。

飛韓國的話，台北-大邱單程未稅價僅1499起，而台北-仁川、台北-釜山，以及高雄-金浦都是單程未稅價1699起。泰國部分，台北-曼谷單程未稅價1799起。

另外，日本航空Japan Airlines 宣布確定今年將參加 ITF 台北國際旅展，目前也推出線上旅展，促銷東京及大阪航線。打出經濟艙最低未稅來回價7700元起、商務艙最低未稅來回價19000元起，即日起已可開訂。

▲日本航空推出線上旅展，促銷東京及大阪航線，打出經濟艙最低未稅來回價7700元起。（圖／日本航空）
▲日本航空推出線上旅展，促銷東京及大阪航線，打出經濟艙最低未稅來回價7700元起。（圖／日本航空）

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