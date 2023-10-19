熬過冤獄卻逃不過死神！美國男剛獲釋還領國賠 竟因超速被射殺
美國1名男子庫爾（Leonard Allan Cure），33歲時因被判持武器搶劫定罪入獄，坐牢多年後才終於被證實是冤獄而獲釋，還得到81.7萬美元（約台幣2614萬元）的國家賠償金，本打算要重新開始新人生，卻在出獄後沒多久，就因涉嫌超速被警察攔查並擊斃。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，庫爾在2003年時，因涉嫌持武器搶劫商店被判終身監禁，但他始終堅稱自己無罪並持續上訴，而後庫爾的案子獲得「佛羅里達州的無罪專案」（Innocence Project of Florida）支持，協助他展開無罪調查，發現案件有諸多疑點，包括他有多項不在場證明，證實他事發當下並不在商店附近，但這些證據並未在法庭上被展示過。
今年已經53歲的他，終於通過冤獄賠償並重獲自由，著手規劃展開新人生，積極尋找理想中的房子，還有意去讀大學，學習音樂和廣播製作，沒想到這一切僅在他出獄2個月後就變了調。
本月16日，庫爾在前往佛羅里達州探望母親的路上，途經喬治亞州時，因涉嫌超速被警察攔下，員警辦公室宣稱，一開始庫爾還算配合，但在聽到自己又將被逮捕後選擇反抗，所以當事員警才會採取手段回應，強調處理過程完全合法。
報導指出，庫爾生前似乎遭到棍毆、電擊和槍擊，送醫搶救無效死亡。當初協助庫爾脫離冤獄的「佛羅里達州的無罪專案」要求公開事發時員警隨身的密錄器畫面，以釐清真相。