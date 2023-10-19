金鐘58／蔡淑臻硬撐「鬼日子」痛苦12年　遇到他翻轉人生順利加薪

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為了求穩定的生活，她毅然決然選擇當演員，但沒想到卻是進入另一個痛苦深淵。蔡淑臻沒有在想自己是從何時演技才真的受到肯定，反而是心中的感受，在拍攝《鑑識英雄》以前，每次演戲都讓她壓力破表「我的演員生活都很痛苦，睡不著然後緊張、各種壓力 」，但工作壓力誰不會有呢？本以為她看到薪水進帳或許心情會好多了，沒想到一點用也沒有。
她坦然地表示，「我覺得可能是，大家對我的想像都比較狹隘，所以我角色受限，然後可能同質性的女演員很多，所以對方也不一定要選我，那相對之下，就價錢比較談好比較有機會。我就在想，到底為什麼演員可以一直演，應該不是都像我這麼痛苦的吧！」令人驚訝的是，她即便已拿下一座金鐘女配角獎，實質上加薪回饋並無發生。可說是足足苦等20年，她在擔任發起人的影集《村裡來了個暴走女外科》讓人見識真實力，終於提高了片酬。
一演就演了20年，對蔡淑臻而言有種媳婦熬成婆的感受。回想起在遇到賴孟傑導演之前的演出經歷，除了「痛苦」已經沒有別的形容詞。她能理解的是，也許因為總是演邊邊角角的角色，導演光是主演們要顧就夠忙，其實很少有機會能多指點她，再加上時常被劇本給框架住「我過去學過的表演，也沒教我怎麼讀劇本」，然後對劇情卡關或是有意見時也不懂得主動討論。
終於演到女主角，本該被好好照顧，卻一直無法達成導演要求「被電爆」，反而比當配角還慘，她說：「有時候沒辦法完成期待，比如說一滴眼淚我就是流不出來，我就會很痛苦，也不會去溝通，就逼死自己，很痛苦、很痛苦，其實自己就把自己壓扁了。」談話間她講了無數次「我很痛苦」，那樣的無助，即便過了多年，依舊歷歷在目。
賴孟傑導演的出現，不僅三次把蔡淑臻推向金鐘準視后的位子，更讓她找到當演員的樂趣。她上班的日子不再是痛苦而變成興奮，「他沒有管我，不會綁手綁腳，我有創作的空間，然後給他的東西他又還滿喜歡，我就慢慢建立自信，就覺得原來我可以跟導演討論，然後再決定要怎麼做，我以前完全不知道我可以溝通，以為只能聽。」
走過多年，同樣是睡不著，她以前是壓力太大；拍《鑑識英雄》是因為太興奮。她花了很多時間蛻變成現在這副模樣，不再需要在名字前面加上「名模」的頭銜，因為她早已成為觀眾心中永遠的「小劉醫生」。蔡淑臻高冷的外表下，是情感充沛的雙魚女，不再吝嗇說出心裡話：「我這次真的非常想拿獎！」
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