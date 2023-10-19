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26歲男胸悶掛急診！醫檢查意外「血管全塞死了」　發病原因曝光

▲隨著國人飲食習慣的改變，心血管疾病也開始出現在年輕人的身上，北部一名男子胸悶掛急診，結果被診斷出「心肌梗塞」。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
▲隨著國人飲食習慣的改變，心血管疾病也開始出現在年輕人的身上，北部一名男子胸悶掛急診，結果被診斷出「心肌梗塞」。（示意圖／翻攝 Pixabay ）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著國人飲食習慣的改變，心血管疾病也開始出現在年輕人的身上！北部一名26歲的男子某天因為「胸悶」跑去掛急診，原本以為只要抽血休息一下即可返家，沒想到經過醫師診斷之後，竟然是「心肌梗塞」，血管幾乎全部塞死，讓醫師也感到非常意外。追究原因才知道，該名男子家中開「鹹酥雞店」，加上又有抽菸以及家族病史，所以情況特別不同。

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急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》當中分享，表示一名26歲的男子因為胸悶掛急診，本來以為不是很嚴重，只要抽完血、做好衛教就能讓對方返家休養，醫師也覺得並無大礙，沒想到照了心電圖之後，卻發現竟然是心肌梗塞，為下壁梗塞、心電圖ST段上升，需要緊急做心導管、病況危急。

▲北部一名男子年紀輕輕，結果照心電圖時被診斷出有「心肌梗塞」的情況，血管嚴重阻塞。（圖/醫師好辣YT）
▲北部一名男子年紀輕輕，結果照心電圖時被診斷出有「心肌梗塞」的情況，血管嚴重阻塞。（圖/醫師好辣YT）
柯世祐看了該狀況之後，立刻致電給心臟內科醫師描述病況，結果對方「一度以為病患是56歲」，知道患者是26歲後，還詢問柯世祐「你確定心電圖沒問題嗎？」最終確定，該男的左前降支（LAD，又稱左前冠狀動脈或前降支）幾乎完全塞死的狀態，另2條血管也有阻塞現象，手術時在3條血管各放置了4個支架。

後來柯世祐非常納悶男子發病的原因，查了一輪都無果，後來追問男子生活史才發現，男子家中經營「鹹酥雞攤」，自懂事後幫忙顧店，三不五時回家就炸個東西來吃，加上本身有抽菸還有家族病史，父親也曾在40多歲時發生心肌梗塞，所有危險因子全部都加諸在身上，才會有這樣的病例出現。

▲原PO好奇「為何沒有鹹酥雞吃到飽」，貼文一出，網友也點破「尷尬關鍵」，直呼「老闆會先跑路」。（示意圖／Shutterstock）
▲該男家中開鹹酥雞攤加上有抽菸加上家族病史，造成年紀輕輕就有「心肌梗塞」的情況。（示意圖／Shutterstock）
事實上，「急性心肌梗塞」的死亡率可以達30至60%，約有6成的男性及近5成的女性，第一次發病時就以猝死來表現。當供養心臟肌肉的冠狀動脈突然阻塞，致使供應心臟肌肉的血流和氧氣突然中斷或不足，只要超過20分鐘，心肌細胞無法獲得氧氣和養分，就會開始壞死。

一般來說，「心肌梗塞」會出現的一些症狀，包括「胸悶胸痛」、「持續性的呼吸喘」、「左肩、頸部下巴痛」、「全身無力」、「冒冷汗」、「腹部痛」、「心臟亂跳、心悸」等等，如果持續一段時間之後就應該立即就醫，如果出現症狀未及時就醫，很有可能於第一小時內發生心室顫動、發生猝死，民眾還是不可不慎，日常也要培養良好的生活習慣，定期健康檢查！

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