26歲男胸悶掛急診！醫檢查意外「血管全塞死了」　發病原因曝光

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柯世祐看了該狀況之後，立刻致電給心臟內科醫師描述病況，結果對方「一度以為病患是56歲」，知道患者是26歲後，還詢問柯世祐「你確定心電圖沒問題嗎？」最終確定，該男的左前降支（LAD，又稱左前冠狀動脈或前降支）幾乎完全塞死的狀態，另2條血管也有阻塞現象，手術時在3條血管各放置了4個支架。
後來柯世祐非常納悶男子發病的原因，查了一輪都無果，後來追問男子生活史才發現，男子家中經營「鹹酥雞攤」，自懂事後幫忙顧店，三不五時回家就炸個東西來吃，加上本身有抽菸還有家族病史，父親也曾在40多歲時發生心肌梗塞，所有危險因子全部都加諸在身上，才會有這樣的病例出現。
事實上，「急性心肌梗塞」的死亡率可以達30至60%，約有6成的男性及近5成的女性，第一次發病時就以猝死來表現。當供養心臟肌肉的冠狀動脈突然阻塞，致使供應心臟肌肉的血流和氧氣突然中斷或不足，只要超過20分鐘，心肌細胞無法獲得氧氣和養分，就會開始壞死。
一般來說，「心肌梗塞」會出現的一些症狀，包括「胸悶胸痛」、「持續性的呼吸喘」、「左肩、頸部下巴痛」、「全身無力」、「冒冷汗」、「腹部痛」、「心臟亂跳、心悸」等等，如果持續一段時間之後就應該立即就醫，如果出現症狀未及時就醫，很有可能於第一小時內發生心室顫動、發生猝死，民眾還是不可不慎，日常也要培養良好的生活習慣，定期健康檢查！