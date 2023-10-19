MLB／Jeter美聯冠軍賽幫太空人說話　慘被老爹調侃：你有經驗嗎

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此談話是發生在美聯冠軍戰G2賽後轉播上，當時太空人確定以4:5不敵遊騎兵，系列賽處於2連敗劣勢，Derek Jeter先開啟話題，「看著，只是輸了兩場不代表遊戲結束了，我在美聯冠軍戰曾在贏3場的情況下輸掉系列賽」，隨即遭到David Ortiz調侃表示，「你有嗎？」，Derek Jeter則回覆「我有」，便引來一旁「A-Rod」Alex Rodriguez與David Ortiz大笑。
David Ortiz可說是明知故問，2004年美聯冠軍戰，由David Ortiz領軍的紅襪，對決Derek Jeter所屬的紐約洋基，當時紅襪被洋基打到0勝3負，結果4連勝驚奇逆轉晉級，接著在世界大賽4戰橫掃紅雀，摘下睽違86年的總冠軍。
過去季後賽洋基和紅襪4次系列戰交手，洋基取得12勝11敗成績，1999年美聯冠軍戰洋基以4比1淘汰紅襪，最後洋基拿下隊史第25座世界大賽冠軍，完成2連霸。2003年美聯冠軍戰雙方再度交手，洋基與紅襪激戰到第七戰，最終洋基闖進世界大賽，但不敵馬林魚無緣捧冠。2004年美聯冠軍戰，當時紅襪在0勝3敗絕對落後下，演出史無前例的大逆轉，以4連勝淘汰洋基，成為大聯盟季後賽經典戰役，最後紅襪拿下世界大賽冠軍，成功破除「貝比魯斯魔咒」。最近一次交手則是2018年美聯分區系列賽，由紅襪以3:1淘汰洋基，紅襪也順利在那年拿下世界大賽冠軍。