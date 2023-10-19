週末限3天！全家濃美式「買1送1」 7-11紅茶5元、霜淇淋買1送1
全家康康五優惠來了！本週咖啡飲品有「大杯特濃美式買1送1」，隨買跨店取有「阿奇儂生巧克力戀乳雪糕」買1送1，還有包括紅茶、泡麵等六大品項優惠。7-11週末限3天活動，則有指定電子支付享霜淇淋買1送1，即將開賣的新口味岩鹽牛奶糖霜淇淋也能用。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家10月20起至10月22日週末康康五優惠，大杯特濃美式買1送1；隨買跨店取「原萃蜜香紅茶」、「阿奇儂生巧克力戀乳雪糕」、「食麵王泡菜味」、「農心辛拉麵」、「SOMA捲心酥」同商品買1送1。
7-11萬聖節限定美食來了！10月23日起門市開賣期間限定霜淇淋，攜手COLD STONE聯名推黑色霜淇淋「岩鹽牛奶糖風味」，以牛奶糖香醇濃郁奶香、焦糖香作為基底，帶有海鹽優雅層次感，鹹鹹甜甜，並提供兩種餅杯，一班甜筒餅杯售價49元以及酷聖石脆餅杯售價59元。
霜淇淋每週五六日使用icash pay享霜淇淋買1送1，優惠期間包括10月20日起至22日、10月27日起至29日、11月3日至11月5日、11月10日至11月12日。
7-11還有5元紅茶的隱藏優惠，10月19日起至22日限定，自有品牌iseLect經典紅茶6入裝300ml紅茶特價30元／組，原價60元相當於下殺5折優惠，平均單瓶只要5元。