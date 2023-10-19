政治力入校園！黨產會進高中座談挨轟　潘文忠：人權教育常態研習

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立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長、行政院副秘書長、公務人員保障暨培訓委員會、銓敘部、法務部、不當黨產處理委員會列席就「維持校園行政中立、杜絕政治進入校園」進行專題報告，並備質詢。
潘文忠在會前受訪表示，經了解，該研習內容、參與方式，規劃是以參與式戲劇工作坊，讓教師們在過程中了解、思考人權與轉型議題，是新竹高中依相關規定、政策，和黨產會合辦，為人權教育常態教師增能研習，且讓教師自由參加，無關政治力介入校園問題。
潘文忠報告指出，不當黨產處理委員會為行政院依法設立的機關，該委員會與新竹高中合辦「參與式劇場教師工作坊」。此工作坊於112年10月13日中午12點20分至下午4點40分在校內科學館一樓自主學習教室辦理，活動共計4小時，為一般性由學校自行規劃辦理的教師增能研習工作。
潘文忠提到，該校所提「112學年度高中優質化輔助方案」計劃書，於申請的B子計畫-教師增能計畫，有申請「探究與實作：歷史學探究」增能研習經費。因此該校以此規劃辦理此次社會領域教師社群增能活動，並與黨產會合辦，透過此參與式劇場工作坊，讓與會教師在講師的引領下，從角色與劇場的實踐操作下，達到豐富化相關教材與教案的可能，進而思考轉型正義的問題，應用於教學現場。
潘文忠表示，本次工作坊邀請校內教師自由報名參與，基於資源共享的想法，學校亦發函邀請鄰近縣市教師參與；經瞭解，當天全部出席人員共計9位，總經費共計1萬1,680元，其中講師費8,000元及交通費2,400元由黨產會支應，另餐費1,280元由該校112學年度高中優質化輔助方案計畫支應。當天活動流程包括轉型正義的教學活動意見交流與分享，以及參與式劇場與活動後座談。
潘文忠說，有關新竹高中與黨產會合辦的參與式劇場教師工作坊，經瞭解相關研習內容、方式及參與人員，為該校自行規劃的教師增能研習工作坊，並以劇場、角色扮演方式進行，提出應用於教學上的實踐與反思，讓教師進行教學活動意見交流與分享，與行政中立原則無涉，亦非教育基本法第6條為特定政治團體從事宣傳或活動。
潘文忠表示，教育部於12年國民基本教育課程綱要及「國家轉型正義教育行動網領」將持續推動各項人權教育與轉型正義議題
深化自由、民主的普世人權價值，更進一步團結社會、鞏固民主，讓台灣不斷進步。