MLB／金手套獎沒有大谷翔平！藍鳥Matt Chapman領軍入圍選手最多

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美聯入圍名單
一壘手
Nathaniel Lowe（德州遊騎兵）、Ryan Mountcastle（巴爾的摩金鶯）、Anthony Rizzo（紐約洋基）
二壘手
Mauricio Dubón（休士頓太空人）、Andres Gimenez（克里夫蘭守護者）、Marcus Semien（德州遊騎兵）
三壘手
Alex Bregman（休士頓太空人）、Matt Chapman（多倫多藍鳥）、José Ramírez（克里夫蘭守護者）
左外野手
Austin Hays（巴爾的摩金鶯）、Steven Kwan（克理夫蘭守護者）、Daulton Varsho（多倫多藍鳥）
中外野手
Kevin Kiermaier（多倫多藍鳥）、Luis Robert Jr（芝加哥白襪）、Julio Rodríguez（西雅圖水手）
右外野手
Adolis García（德州遊騎兵）、Kyle Tucker（休士頓太空人）、Alex Verdugo（波士頓紅襪）
捕手
Jonah Heim（德州遊騎兵）、Alejandro Kirk（多倫多藍鳥）、Adley Rutschman（巴爾的摩金鶯）
投手
Sonny Gray（明尼蘇達雙城）、José Berríos（多倫多藍鳥）、Pablo López（明尼蘇達雙城）
工具人
Mauricio Dubón（休士頓太空人）、Zach McKinstry（底特律老虎）、Taylor Walls（坦帕灣光芒）
國聯入圍名單
一壘手
Freddie Freeman（洛杉磯道奇）、Carlos Santana（密爾瓦基釀酒人）、Christian Walker（亞利桑那響尾蛇）
二壘手
Nico Hoerner（芝加哥小熊）、金河成（聖地牙哥教士）、Bryson Stott（費城費城人）
三壘手
Ke'Bryan Hayes（匹茲堡海盜）、Ryan McMahon（科羅拉多洛磯）、Austin Riley（亞特蘭大勇士）
游擊手
Francisco Lindor（紐約大都會）、Dansby Swanson（芝加哥小熊）、Ezequiel Tovar（科羅拉多洛磯）
左外野手
Ian Happ（芝加哥小熊）、David Peralta（洛杉磯道奇）、Eddie Rosario（亞特蘭大勇士）
中外野手
Brenton Doyle（科羅拉多洛磯）、Michael Harris （亞特蘭大勇士）、Alek Thomas（亞利桑那響尾蛇）
右外野手
Mookie Betts（洛杉磯道奇）、Fernando Tatis Jr.（聖地牙哥教士）、Lane Thomas（華盛頓國民）
捕手
Patrick Bailey（舊金山巨人）、Gabriel Moreno（亞利桑那響尾蛇）、J.T. Realmuto（費城費城人）
投手
Jesus Luzardo（邁阿密馬林魚）、Taijuan Walker（費城費城人）、Zack Wheeler（費城費城人）
工具人
Mookie Betts（洛杉磯道奇）、Tommy Edman（聖路易紅雀）、金河成（聖地牙哥教士）