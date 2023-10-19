MLB／太空人「阿土伯」覺醒開轟！大聯盟季後賽賽制、戰況總整理

MLB／金手套獎沒有大谷翔平！藍鳥Matt Chapman領軍入圍選手最多

▲藍鳥Matt Chapman入圍美聯游擊金手套獎，其中本季藍鳥共有5人入圍金手套獎名單為全聯盟最多，分別為Matt Chapman、Daulton Varsho、Alejandro Kirk、José Berríos、Kevin Kiermaier。（圖／美聯社／達志影像）
▲藍鳥Matt Chapman入圍美聯游擊金手套獎，其中本季藍鳥共有5人入圍金手套獎名單為全聯盟最多，分別為Matt Chapman、Daulton Varsho、Alejandro Kirk、José Berríos、Kevin Kiermaier。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

大聯盟（MLB）官方在19日宣布本季金手套獎入圍名單，並將在11月5日《ESPN》節目「Baseball Tonight」公布得獎名單，其中多倫多藍鳥有5位選手入選，德州遊騎兵與休士頓太空人分別為4位，這三隊為美聯入圍前3多的球隊，費城費城人與洛杉磯道奇則各有4位選手入圍，為國家聯盟最多，天使隊二刀流好手大谷翔平並未入列。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金手套獎投票方式，將由美國職棒30支球隊的經理，與各隊教練和聯盟中選手投票選出，這些選手的投票率佔比為75％，剩餘的25％將由SABR（美國棒球研究協會）公司決定，美國職棒近年與SABR合作，是希望建立一個與傳統投票不同的公式，希望透過更專業的數據，去決定金手套獎的人選。

美聯入圍名單

一壘手

Nathaniel Lowe（德州遊騎兵）、Ryan Mountcastle（巴爾的摩金鶯）、Anthony Rizzo（紐約洋基）

二壘手

Mauricio Dubón（休士頓太空人）、Andres Gimenez（克里夫蘭守護者）、Marcus Semien（德州遊騎兵）

三壘手

Alex Bregman（休士頓太空人）、Matt Chapman（多倫多藍鳥）、José Ramírez（克里夫蘭守護者）

左外野手

Austin Hays（巴爾的摩金鶯）、Steven Kwan（克理夫蘭守護者）、Daulton Varsho（多倫多藍鳥）

中外野手

Kevin Kiermaier（多倫多藍鳥）、Luis Robert Jr（芝加哥白襪）、Julio Rodríguez（西雅圖水手）

右外野手

Adolis García（德州遊騎兵）、Kyle Tucker（休士頓太空人）、Alex Verdugo（波士頓紅襪）

捕手

Jonah Heim（德州遊騎兵）、Alejandro Kirk（多倫多藍鳥）、Adley Rutschman（巴爾的摩金鶯）

投手

Sonny Gray（明尼蘇達雙城）、José Berríos（多倫多藍鳥）、Pablo López（明尼蘇達雙城）

工具人

Mauricio Dubón（休士頓太空人）、Zach McKinstry（底特律老虎）、Taylor Walls（坦帕灣光芒）

國聯入圍名單

一壘手

Freddie Freeman（洛杉磯道奇）、Carlos Santana（密爾瓦基釀酒人）、Christian Walker（亞利桑那響尾蛇）

二壘手

Nico Hoerner（芝加哥小熊）、金河成（聖地牙哥教士）、Bryson Stott（費城費城人）

三壘手

Ke'Bryan Hayes（匹茲堡海盜）、Ryan McMahon（科羅拉多洛磯）、Austin Riley（亞特蘭大勇士）

游擊手

Francisco Lindor（紐約大都會）、Dansby Swanson（芝加哥小熊）、Ezequiel Tovar（科羅拉多洛磯）

左外野手

Ian Happ（芝加哥小熊）、David Peralta（洛杉磯道奇）、Eddie Rosario（亞特蘭大勇士）

中外野手

Brenton Doyle（科羅拉多洛磯）、Michael Harris （亞特蘭大勇士）、Alek Thomas（亞利桑那響尾蛇）

右外野手

Mookie Betts（洛杉磯道奇）、Fernando Tatis Jr.（聖地牙哥教士）、Lane Thomas（華盛頓國民）

捕手

Patrick Bailey（舊金山巨人）、Gabriel Moreno（亞利桑那響尾蛇）、J.T. Realmuto（費城費城人）

投手

Jesus Luzardo（邁阿密馬林魚）、Taijuan Walker（費城費城人）、Zack Wheeler（費城費城人）

工具人

Mookie Betts（洛杉磯道奇）、Tommy Edman（聖路易紅雀）、金河成（聖地牙哥教士）


MLB／Jeter美聯冠軍賽幫太空人說話　慘被老爹調侃：你有經驗嗎

MLB／「怪力男」李灝宇秋季聯盟連三場敲安　打擊率高達0.364

MLB／國聯衛冕軍費城人季後賽4連勝！近4戰15轟創史上最狂紀錄

MLB／美媒評比紅襪打者本季表現　點出張育成打擊問題給這個評價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞