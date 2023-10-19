宣示打造淨零社會邁向永續！賴清德拋5策略「政府做大家後盾」

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賴清德表示，2050淨零轉型是世界的目標，也是台灣的目標，而穩定供電是淨零轉型的前提。他說，將新建大型機組容量、持續穩定供電，且備轉容量率顯示台灣不缺電，「大家可以拿出Google看！」
賴清德進一步說明，為推動2050淨零轉型，他將透過「第二次能源轉型」、「數位與綠色的產業雙軸轉型」、「型塑淨零永續綠生活」、「政府作為淨零轉型後盾」、「不遺落任何人的公正轉型」等五大策略，來達成2050淨零轉型的目標。
賴清德提到，在2016年以前，電力生產過度依賴燃煤與核能，再生能源比例偏低，發電結構嚴重失衡，但在2022年綠電的發電量已經超過核電，成長了6.5倍之多，今年底綠能產業引進外商及本國投資將達到1兆元，在當前企業對綠電需求大幅增加的狀況下，顯示政府近年來大力推動再生能源的政策是正確的，他會在這個基礎上，推動第二次能源轉型，以加速電力系統的去碳化為目標，發展多元綠能，建構智慧共享的綠能戰略。
賴清德具體指出，要發展多元的綠能，除了光電和風力發電之外，要善用台灣的地理環境資源，加速發展地熱、氫能、生質能與海洋能等前瞻的能源；同時要深度節能、科技儲能、強韌電網等。
至於淨零轉型的第二個策略，賴清德說，是讓產業以數位和綠色的雙軸方向，進行轉型，透過「科技帶動」、「金融支持」，以及「碳定價市場機制」來促成產業低碳轉型、推動綠色製造，以及擴大循環經濟的規模，其具體作法包含智慧與淨零科技雙軸帶動，將成立「淨零創新科技平台」、建構「智慧能源」、推動綠色製造等；讓綠色金融成為淨零轉型助力；碳定價的市場機制。
在「型塑淨零永續綠生活」上，賴清德說，要建構低碳商業模式、形塑低碳生活態度，包含飲食、綠時尚、綠建築、低碳運輸網絡、推廣提供服務、取代直接購買或擁有等的新綠色生活，由於生活轉型是循序漸進的過程，所以要透過全民對話溝通，資訊公開、加強溝通，凝聚共識、建立目標；並投入國家資源降低參與淨零行動的門檻，針對地方政府、學研機構及社區，規劃支持淨零的資源、計畫及方案，透過公私協力，鼓勵指標性企業積極投入淨零轉型，發揮示範效果。
「政府作為淨零轉型後盾」目標上，賴清德說，要建立國際諮詢顧問團、建立各產業技術服務團隊、定期公布行動指引；最後策略上，賴說，就是不遺落任何人的公正轉型，政府有責任在因應「淨零轉型」的衝擊時，確保不同的個人、社群及地區，在轉型的過程都享有同等發展的機會，打造一個公平與綠色的共好未來，要進一步完善「淨零轉型」爭議處理機制，降低轉型所帶來的不確定性，藉由就業、投資、保險、信託等機制減緩轉型的衝擊。
賴清德強調，他非常重視均衡發展，要透過區域治理，將因應「淨零轉型」的努力，轉化為扭轉過去區域發展不均的契機；他說，2020年的GDP比2016年增加了13.2%，但碳排放減少了3.2%，生產每單位GDP的碳排放，年均下降3.8%，表示台灣的經濟成長與碳排放脫鉤，這表示台灣走在一條正確、穩健且務實的道路上，能夠兼顧產業發展、環境永續以及社會繁榮的需求。