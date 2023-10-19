酸藍白合演很久！賴清德笑：現在這麼紛爭 那執政問題更大每天吵
2024年總統大選倒數，有民調指出，在三腳督情形下，民眾黨總統參選人柯文哲首度超車民進黨總統參選人賴清德，對此，賴清德今（19）日受訪時表示，他是所有參選人中，最有計畫公布國家願景藍圖的；至於藍白合議題，他也酸說，藍白合演很久，若選舉的時候合不合都這麼紛爭，那執政問題更大，每天都在吵！
記者陳佩君／台北報導
Newtalk民調指出，在三腳督情形下，賴清德支持度29.31％、柯文哲30.34％、國民黨總統參選人侯友宜27.8％，賴清德首度遭到柯文哲超車；至於四腳督情形下，賴清德27.64％、侯友宜26.33％、柯文哲25.94％、郭台銘10.42％。
賴清德上午舉行國家希望工程政見會，並於會後接受媒體訪問。針對民調問題，賴清德回應，民調設計不同，會有不同結果，他們都是穩健按照選舉期程，一步一步走，他是所有總統參選人中，最有計畫性向國人公布願景藍圖、來爭取國人支持， 國人可以很有信心，他當選所率領團隊，可以馬上根據計畫推動國家進步。
至於藍白合議題，賴清德也笑說，「這演很很久」，如果選舉時，合不合都這麼紛爭，大家想一想，假設有一天執政問題更大，每天都在吵就好，根本無法做事情。