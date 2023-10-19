年底旅運旺季來了！高鐵連8周增班58班次 尖峰擴大自由座數
年底各類活動到來，旅運需求增加，高鐵規劃自11月3日至12月24日，連續8個週末實施短期增班，於每週五、週六、週日增開班次，每週最多增開8班，以加強服務旅客需求，總計8週共增開58班次，旅客可自10月21日（週六）凌晨零時起，依開放預售時程陸續購票。
記者許若茵／台北報導
台灣高鐵公司表示，本次短期增班加開班次主要集中在旅客旅運需求較高時段，包括週五下午及晚間（南下2班、北上2班，共4班）；週六早上至下午（南下2班、北上1班，共3班）以及週日中午（北上1班），每週末最多加開8班次；其中，每週五晚間20：04加開之北上1562車次自台中站發車，以加強服務中部地區週末北上參加活動的旅客，敬請旅客提早訂位，享受便捷、舒適的高鐵旅程。
此外，台灣高鐵公司持續檢視自由座旅客需求較高的時段及區間，並進行滾動調整，自11月6日（一）當週起，於週五及週日部分時段，針對行駛台中以北區間的列車（即南港-台中區間車），擴大自由座車廂配置數至8節，以加強服務旅客。
調整後，每週五南下17時至20時以及週日北上14時至21時，每小時都將至少有一班行駛南港至台中的區間列車，配置8節自由座車廂，歡迎旅客多加利用。