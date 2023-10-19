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竹中陷政治爭議！黨產會合辦研習　立委爭論轉型正義或當權者威權

▲竹中與黨產會合辦教師研習惹議，國民黨立委鄭麗文今（19）日抨擊灌輸政治當權者意識形態，民進黨立委認為執行轉型正義教育。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.19）
▲竹中與黨產會合辦教師研習惹議，國民黨立委鄭麗文今（19）日抨擊灌輸政治當權者意識形態，民進黨立委認為執行轉型正義教育。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.19）

記者李琦瑋／台北報導

全教產日前爆出國立新竹高級中學與「不當黨產處理委員會」合辦「參與式劇場教師工作坊黨國體制與黨產議題及活動後座談」研習，質疑黨產會政黨色彩濃厚，政府帶頭違反行政中立、政治力介入校園。立法院教育及文化委員會今（19）日進行專題報告，民進黨立委吳思瑤批評利用國會質詢，將正向教育活動操作為選舉政治話題，施壓教育部，才是政治力介入校園；立委鄭麗文回擊，新的黨國威權時代儼然成形，此舉是灌輸政治當權者意識形態。

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立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長、行政院副秘書長、公務人員保障暨培訓委員會、銓敘部、法務部、不當黨產處理委員會列席就「維持校園行政中立、杜絕政治進入校園」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委萬美玲表示，教師團體不能理解為何黨產會要進入校園談黨國體制跟黨產議題，參與教師僅9位，顯現教學現場老師覺得政黨紛爭進入校園很尷尬，相關紛擾不應發生。

另外，萬美玲爆出，該研習的講師為木有枝劇場工作室負責人，經查，黨產會今年有個標案「112年度不當黨產之轉型正義議題-民眾參與式活動」教案執行採購案，得標廠商就是木有枝劇場工作室，新竹高中活動也在標案裡嗎？

黨產會主委林峯正回應，該標案皆按照政府採購法規定，新竹高中研習活動也在標案裡，主要考量教育要有很多不同的展現方式，希望用劇場方式會比較生動，所以找到這個講師。

萬美玲質疑，利用黨產會標案、預算，來主導教師研習活動，進入校園宣導，談的是極度高政治性議題，真的非常不好，有違行政中立精神。

林峯正表示，黨產會的任務就是在講轉型正義，也是人權教育的一部分，該組織是依立法院通過的黨產條例所設置，「我們就是在執行轉型正義的教育」。

吳思瑤指出，轉型正義教育世界都在做，甚至有相關學術與研究，台灣也該跟上國際，推動人權教育，且國家轉型正義教育行動綱領也有明訂相關推動策略，教育部不做才是違法，跨部會推動轉型正義教育，何錯之有，應該鼓勵才對。

吳思瑤抨擊，利用國會質詢，將正向教育活動操作為選舉政治話題，施壓教育部，不准各級學校舉辦轉型正義教育研習，才是政治力介入校園；並呼籲黨產會依法成立於法有據，國民黨勿以有色眼鏡看待，推動人權教育合法合規，政治扭曲教育，應適可而止。

鄭麗文質疑，威權時期、極權國家的年代，當時所有的政府單位不也是於法有據、合法推動各種政策嗎？所謂的轉型正義在台灣講得到底是誰的正義？竹中事件凸顯出新的黨國威權時代儼然成形，難道跟過去解嚴時期一樣，由上而下指導，灌輸政治當權者意識形態、價值體系嗎？

鄭麗文說，當初反對黨政軍進入校園，不是要反對國民黨，然後讓民進黨進入，也不是把國民黨黨國意識形態抹去後，再重新加入民進黨黨國意識形態，認為執政黨不該打著人權教育的旗幟，亂扣帽子，這些學校、教師可以拒絕相關活動嗎？

教育部長潘文忠回應，學校推動人權教育、轉型正義對教師是一個新的經驗，學校、任課教師想尋求更多適切議題教材，在教學上使用，就像他們去人權博物館獲得很多資源素材一樣，竹中教師研習活動是學校自發自主辦理，教師覺得授課有需求，想提升相關知能，才去辦理，並非由上而下，也從來沒有強迫教師參加，教師都是可以自由參與的。

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