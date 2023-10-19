昨天一起當腦麻兒陪走員 正妹參選人謝子涵今扛「賴桑」上街頭
民進黨總統參選人賴清德昨在YouTube頻道「賴桑去叨位」系列節目推出「馬背上的力量」，與民進黨台中立委參選人謝子涵走訪馬場，並擔任腦麻兒童復健陪走員，謝子涵今天就打鐵趁熱，扛著賴清德的人形立牌，在街頭拜票。
記者顏幸如／台中報導
賴清德近期在 YouTube頻道推出多部與女性立委參選人合體的「賴桑去叨位」系列節目，昨天發布的「賴桑去叨位」第12集影片來到台中，與第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）參選人謝子涵走訪位於神岡的「神馬郡休閒農場附設靝馬馬場」，拜訪返鄉經營馬場的青年王可詩。
王可詩的父親在2017年成立台灣第一個身心障礙馬術委員會，透過馬匹的律動訓練肌肉群穩定，馬與身障者間的情緒感應、四肢協調刺激，也有助症狀減緩改善。影片中，賴清德擔任腦麻孩童阿吉的復健陪走員，畢業於台大復健系的賴清德，分享當年治療腦麻患者的心得、讚賞王可詩青年返鄉投入地方創生，讓地方發展出不同特色，相當有意義。
短短不到一天，影片已經有上萬人觀賞，同樣是青年返鄉的謝子涵也打鐵趁熱，今（19）日一大早就扛著賴清德的人形立牌，由市議員周永鴻陪同到大雅市區站路口，有熱情民眾特地停下車來興奮地對她說，昨天有接到賴清德打電話推薦謝子涵。
31歲的謝子涵，曾是民進黨最年輕的發言人。賴清德除了先前到選區替謝子涵站台、拍攝YouTube節目，這幾天更用電話語音獻聲推薦子弟兵，落實「民進黨有責任培養年輕人」的主張。