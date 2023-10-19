MLB／Jose Altuve砲轟Scherzer！個人季後賽第25轟 史上第二人
美國聯盟冠軍系列賽第3戰，休士頓太空人隊球星Jose Altuve在3局上砲轟德州遊騎兵賽揚強投Max Scherzer，從後者手中敲出陽春砲，個人生涯季後賽第25轟出爐，追趕上傳奇強打Manny Ramirez的腳步，成為MLB史上第二位達此成就的球星。
記者黃建霖/綜合報導
Altuve這一發全壘打，是其在美聯季後賽中的首支安打，此前他已連續18 打數沒有安打上壘。這一發全壘打也讓他終結了對Scherzer連續11場無安打的紀錄，上一次兩人交手已遠在2019年世界大賽第7戰。
在大聯盟漫長的歷史中，能夠完成在季後賽敲出25發全壘打的人並不多，都是著名的強打，包括：Ramirez（29支）、Altuve（25支）、Bernie Williams（22）支、Derek Jeter（20支）。前兩人是唯一能達到25轟的球員。
「我唯一能說的是，這是我很長一段時間以來第一次對陣他（Scherzer）。」Altuve接受福斯體育一臺（FS1）在比賽中的採訪時這樣說道， 「這一轟時機來得很棒，這對我們來說這是一場重要的比賽，大家必須繼續敲安、並繼續得分。」
這一發全壘打讓太空人取得4:0領先，目前比賽進行到第7局，他們將優勢擴大到7:2，很有機會能夠拿下這一戰。在系列賽前兩戰打完，遊騎兵以2:0領先。