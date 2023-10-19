越南排名第四！亞洲最佳退休國度名單曝 考量每月生活成本
美國金融服務公司納斯達克（Nasdaq）出爐了2023年亞洲十大最佳退休地點，在這個亞洲最佳退休國度名單中，前五名中有三個東南亞國家，分別為第一名的大馬、第四名的越南和第五名的印尼。
國際中心賴正琳／綜合報導
納斯達克指出，榜單的排序依據多方面的數據，包括國內生產總值(GDP)數據、生活成本數據、全球和平指數(GPI)。馬來西亞以1.471的全球和平指數，平均每月生活費用1066美元（約等同於新台幣3萬1980元）和生活成本指數22.9，榮登榜首。
適合退休的國家第二名則為科威特，雖然科威特的生活成本指數37.4，並未像榜單上的其他國家那樣低，但其總體生活成本與全球和平分數的組合，使其成為理想的退休生活地。第三名是蒙古，和平指數為1.775，平均每月生活成本為940美元（約等同於新台幣2萬8200元），蒙古的生活成本與位居第五名的印尼並列為榜單上的最低，為20.2。
位居第四名的越南近幾年積極發展觀光，海濱城市如芽莊和峴港都很適合渡假，和平指數為1.786，平均每月生活成本為1117美元（約等同於新台幣3萬3510元），也相當適合退休後搬來居住。