MLB／Altuve打爆Scherzer！太空人8:5遊騎兵　美聯冠軍賽扳回一城

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太空人2局上就率先展開攻勢，Yordan Alvarez與Kyle Tucker保送攻佔得點圈，Mauricio Dubón擊出中外野安打攻下本場首分，Martín Maldonado在滿壘敲出安打帶有2分打點。
隨後太空人趁勝追擊，在3局上靠著Jose Altuve左外野全壘打，與4局上Mauricio Dubón在一壘有人時，掃出右外野三壘安打攻下1分；遊騎兵則在5局下給予反擊，靠著Josh Jung 2分砲打破鴨蛋，5局結束太空人5:2領先。
來到7局雙方都有攻勢，7局上太空人靠著四棒Yordan Alvarez再度發威，在滿壘掃出中外野安打攻下2分，隨後7局下遊騎兵給予反擊，靠著Josh Jung掃出本場第2轟，中外野2分砲追分。
8局太空人再度攻佔得點圈，利用Jeremy Peña適時安打再添1分，雖8局下遊騎兵追回1分，但後續再無攻勢，終場太空人就以8:5擊敗遊騎兵，在7戰4勝賽制中追回1勝，系列賽但仍以1:2落後遊騎兵。
此外Jose Altuve在3局上掃出的陽春砲，是他生涯在季後賽的第25轟，排名美國職棒史上第2名，僅次於Manny Ramirez的29轟。