MLB／太空人「阿土伯」覺醒開轟！大聯盟季後賽賽制、戰況總整理

MLB／Altuve打爆Scherzer！太空人8:5遊騎兵　美聯冠軍賽扳回一城

▲太空人Jose Altuve今（19日）在3局上掃出陽春砲，是生涯季後賽第25轟排名美國職棒史上第2名，僅次於Manny Ramirez的29轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲太空人Jose Altuve今（19日）在3局上掃出陽春砲，是生涯季後賽第25轟排名美國職棒史上第2名，僅次於Manny Ramirez的29轟。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

德州遊騎兵（MLB）在美聯冠軍系列賽以2:0領先休士頓太空人，今G3（19日）在主場由Max Scherzer掛帥主投，此戰太空人前4局就火力全開攻進5分奠定勝基，反觀遊騎兵打線本戰僅靠著Josh Jung 雙響砲攻下4分與8局攻進1分，終場就以5:8不敵太空人，終止季後賽7連勝，太空人則是Jose Altuve開轟，生涯季後賽25轟，幫助太空人終止季後賽2連敗，美聯冠軍賽扳回一城，系列賽追成1勝2敗。

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Max Scherzer本場睽違近1個多月，再度先發登板，但此戰狀態欠佳，僅投4局就遭到太空人擊出5安、包括1轟失掉5分退場，苦吞本季季後賽首敗，目前季後賽跨季3連敗；太空人先發Cristian Javier則是主投5.2局無失分送出3K，收下本季季後賽第2勝。

太空人2局上就率先展開攻勢，Yordan Alvarez與Kyle Tucker保送攻佔得點圈，Mauricio Dubón擊出中外野安打攻下本場首分，Martín Maldonado在滿壘敲出安打帶有2分打點。

隨後太空人趁勝追擊，在3局上靠著Jose Altuve左外野全壘打，與4局上Mauricio Dubón在一壘有人時，掃出右外野三壘安打攻下1分；遊騎兵則在5局下給予反擊，靠著Josh Jung 2分砲打破鴨蛋，5局結束太空人5:2領先。

來到7局雙方都有攻勢，7局上太空人靠著四棒Yordan Alvarez再度發威，在滿壘掃出中外野安打攻下2分，隨後7局下遊騎兵給予反擊，靠著Josh Jung掃出本場第2轟，中外野2分砲追分。

8局太空人再度攻佔得點圈，利用Jeremy Peña適時安打再添1分，雖8局下遊騎兵追回1分，但後續再無攻勢，終場太空人就以8:5擊敗遊騎兵，在7戰4勝賽制中追回1勝，系列賽但仍以1:2落後遊騎兵。

此外Jose Altuve在3局上掃出的陽春砲，是他生涯在季後賽的第25轟，排名美國職棒史上第2名，僅次於Manny Ramirez的29轟。

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