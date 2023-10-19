傳中州科大中斷烏干達學生補償！潘文忠：安置費用會延續
中州科大去年遭爆強迫多名烏干達學生超時工作，淪血汗學工，事發後學生轉學，教育部要求中州科大要負擔其學費、生活費直到畢業，卻傳出今年7月底起，中州科大不再付款。教育部長潘文忠今（19）日指出，可能在過程時間有落差，教育部在中州科大停辦後，對於學生安置，相關費用都有延續，會持續與接收這些烏干達學生的學校加以了解，給予協助。
記者李琦瑋／台北報導
已退場的彰化中州科大被爆出7月起，不再賠償給淪為血汗學工的烏干達學生，導致學生要靠借錢度日，經過立委介入協調後，教育部才向學校追討，卻要拖到11月底才會補發。
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠列席，專題報告「維持校園行政中立、杜絕政治進入校園」，並備質詢。
針對烏干達學生補償遭斷一案，潘文忠在會前受訪時表示，這部分可能在過程時間上有落差，教育部在中州科大停辦後，對於這些烏干達學生的補償及相關安置、費用等，都有延續
潘文忠指出，多數烏干達學生在一定期程內皆順利完成學業，當時中州科大也退還學生學雜費，到後續安置的費用，教育部都予以協助，只有極少部分的學生學業有所延宕，教育部會持續了解，也希望學生在修業上，能在一定的期程努力完成學業。
潘文忠說，教育部會持續跟接收這些烏干達學生的學校加以了解，並持續給予協助。