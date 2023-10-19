埃及才點頭放行！拉法關口18日深夜遭轟炸 民宅被夷平、釀20死
美國總統拜登結束短暫的以色列訪問行程，並表示已同埃及總統塞西通電話，討論加快救援物資進入加薩地區，塞西也同意開放拉法關口，讓載有物資的卡車通行。不過消息傳出，以色列在當地時間18日晚間至19日清晨接連對加薩地區空襲，拉法也遭到轟炸，導致多名人員傷亡。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合半島電視台等外媒報導，位於加薩走廊、靠近埃及的拉法地區（Rafah）在18日深夜至19日清晨，遭到以色列軍方接連兩次轟炸，當地2座民宅被夷為平地，更傳出至少有20名巴勒斯坦民眾死亡，還有多人受傷。
近來拉法關口聚集了許多等待逃離的巴勒斯坦民眾，但隨著以色列加重對加薩南部的空襲，漸漸有人離開該地區。
在轟炸發生前不久，美國總統拜登才剛結束對以色列的訪問，在以期間，他也與以色列總理納坦雅胡進行會談，向以色列表達支持。拜登表示，以色列已經同意，讓人道物資從埃及進入加薩。
後續拜登在返回華府的途中，進一步表示已和埃及總統塞西通過電話，同意通過拉法關口，向加薩地帶提供可持續援助。據埃及總統府發出的聲明，兩國相關部門將在聯合國監督下，與國際人道主義組織協調，確保援助物資抵達。
雖然埃及同意首先讓最多20輛載有物資的卡車通過拉法關口，但由於附近道路需要維修，這批物資可能要到20日才能夠通過。