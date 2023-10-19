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安心亞露出本性！鬼吼鬼叫、暴力毆人　温昇豪傻眼罵「肖查某」

▲安心亞（右）玩遊戲鬼吼鬼叫，還動手打温昇豪，被罵是「肖查某」！（圖／中視提供）
▲安心亞（右）玩遊戲鬼吼鬼叫，還動手打温昇豪，被罵是「肖查某」！（圖／中視提供）

記者黃盈容/綜合報導

女星安心亞日前在台中國慶表演，雖晚會場面混亂，但她臨危不亂，順利完成演出，被讚「好敬業！」不過，她和温昇豪等人上中視《飢餓遊戲》時，可就沒那麼鎮定，在遊戲中頻頻鬼吼鬼叫，嚇壞孫協志。安心亞還動手打温昇豪，讓温昇豪不禁痛到罵她「肖查某」!

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▲《開創者》演員群江宏恩（左起）、王宣、安心亞、温昇豪、孫燦組隊上《飢餓遊戲》。（圖／中視提供）
▲《開創者》演員群江宏恩（左起）、王宣、安心亞、温昇豪、孫燦組隊上《飢餓遊戲》。（圖／中視提供）
中視新八點檔《開創者》演員群温昇豪、安心亞、江宏恩、孫綻、王宣為戲登《飢餓遊戲》宣傳，並組「勤信保全」隊，與《飢餓》主持群組成的「飢餓保全」對抗。

安心亞與峮峮兩人進行，虛擬實境的自行車PK賽。雙方勢均力敵，安心亞在遊戲中頻頻鬼吼鬼叫，不停崩潰喊「腳好酸」，整個人不計形象，讓孫協志不禁覺得安心亞比較像在玩「惡靈古堡」，王仁甫也被嚇傻，認為她是用玩鬼屋的心態在玩。

▲孫協志（左起）、許孟哲、峮峮、蔡黃汝、王仁甫組「飢餓保全」，力抗來賓。（圖／中視提供）
▲孫協志（左起）、許孟哲、峮峮、蔡黃汝、王仁甫組「飢餓保全」，力抗來賓。（圖／中視提供）
見安心亞這樣，孫協志忍不住好奇問一起拍戲的温昇豪：「她拍戲的時候也會這樣大呼小叫嗎？」温昇豪則透露：「忘詞的時候會。」安心亞不只有一關遊戲玩得很瘋狂，另一個是藝人腿綁計數器，要比快跟次數，王仁甫故意踩安心亞的鞋子干擾她，不料反被安心亞踹了好多腳回擊，讓王仁甫感到畏懼：「她在瘋的時候不能靠近她，好像玩格鬥。」

另外一關遊戲製作單位沒說明遊戲規則，讓藝人一頭霧水，温昇豪則假裝都知道規則逗弄安心亞，當安心亞知道實情後便大力怒打温昇豪，讓温昇豪痛到大喊「肖查某」！

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