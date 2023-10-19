民進黨弊案多到打不完！邱毅質疑：侯友宜打弊案一點都不積極
前立委邱毅今（19）日表示，從南端的屏東數起，高雄、嘉義、一路北上到桃園，只要國民黨願意打，民進黨的弊案題材真的打不完，可是國民黨總統參選人侯友宜對打弊案一點都不積極，以前國民黨這個時候，早成立專打貪腐的戰鬥小組，而今卻毫無動靜。彭文正日前接受專訪，還提到在紐約向侯友宜提醒，別放過蔡英文假博士的議題，但侯友宜回台已一段時間，從未提過此案，似乎刻意忽略，令人不解，難道其中暗藏什麼貓膩嗎？
記者余祥／台北報導
邱毅指出，日前，賴清德到中山大學演講，有女生質問民進黨貪腐問題，賴清德厚著臉皮要女生舉例，事後女生被1450網軍圍剿。這次，賴清德到陽明交大演講，一樣有學生提問貪腐問題，並直指蔡英文的「司法改革」玩假的。賴清德左閃右躲，虛詞謊言以對，根本面對不了這個問題。
邱毅表示，民進黨貪腐問題非常嚴重，尤其是新潮流包山包海，無所不貪。黨內新潮流、英系、正國會、湧言會，為了利益分贜問題，早鬧的水火不容，殺的刀刀見骨。
邱毅說，賴清德的本命區台南，以前是純樸的府城，現在已經成為黑道的故鄉，賴清德人馬壟斷大大小小利益，光電、黑槍、爐渣，只是冰山一角而已。去年黃偉哲爭取連任，差點跌跤，就是民怨已到沸點的反應。
邱毅說，不是只有台南，從南端的屏東數起，高雄、嘉義、一路北上到桃園，只要國民黨願意打，弊案題材真的打不完，可是侯友宜對打弊案一點都不積極，以前國民黨這個時候，早成立專打貪腐的戰鬥小組，而今卻毫無動靜。