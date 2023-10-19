▲高端流感疫苗臨床試驗不全？　食藥署：台韓無族群差異

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高端疫苗在韓國製造，相關臨床試驗也是在韓國進行。陳惠芳表示，疫苗臨床試驗並不會限制在哪執行，可減少重複作業，只要求一定要有亞洲族群的臨床試驗數據。其他已核准之流感疫苗，GSK流感疫苗第三期也僅納入18歲以上台灣人，東洋未在國內執行臨床試驗，賽諾菲在多國多中心臨床試驗中有涵蓋台灣，國光則都在台灣製造、生產。
我國核准之四價流感疫苗資訊表列▲我國核准之四價流感疫苗資訊表列。（圖／食藥署提供）
廠商資料不能公開？ 食藥署：依藥事法保密至於廠商數據文件不予公開，陳惠芳表示，依據藥事法40條之1、營業秘密法，藥品查驗登記時所檢附原始數據屬營業秘密之資料，不能對外提供，「否則沒有廠商想要將資料送審給台灣」。
另藥品查驗登記所檢附之臨床試驗相關資訊，會刊載於核准仿單第8節「副作用/不良反應」及第12節「臨床試驗資料」段落，可於食藥署官網「西藥、醫療器材、化粧品許可證查詢系統」查詢。
食藥署強調，依規定針對四價流感疫苗製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果進行嚴謹審查，確認其品質、安全及有效性後，才能核發藥品許可證。且逐批疫苗放行前，須經食藥署檢驗封緘，檢驗項目包括：進行外觀、鑑別、效價、無菌、異常毒性、不活化、甲醛、pH值、卵蛋白含量（細胞製程流感疫苗則檢驗DNA含量）、蛋白質含量及細菌內毒素等10至11項檢驗，經檢驗封緘合格放行後，才會供國人接種。
高端方面表示，遵守我國「藥事法」第40-1條規定，其營業秘密資料受到法律保護。且WHO PQ（世界衛生組織藥品供應商資格預認證）也無要求GC流感疫苗在流通的63國家重複相同的臨床試驗[i]。GC流感疫苗臨床試驗數據已刊載於仿單，可參閱WHO[ii]及台灣衛生福利部網站[iii]。
[i]https://www.medigenvac.com/news_view.php?id=238
[ii]https://extranet.who.int/prequal/vaccines/p/gc-flu-quadrivalent-inj
[iii]https://mcp.fda.gov.tw/im_detail_1/%E8%A1%9B%E9%83%A8%E8%8F%8C%E7%96%AB%E8%A3%BD%E5%AD%97%E7%AC%AC000151%E8%99%9F
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59644
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