北檢二度傳喚陳建州 談吳季穎假球案回「偵查不公開」
上半年因國內爆發#MeToo事件，大牙「周宜霈」順勢將11年前，「黑人」陳建州涉嫌在香港飯店內對她性騷擾一事爆出，黑人因此控告大牙涉嫌加重誹謗。台北地檢署今（19）日再度傳喚黑人，經過將近1個半小時偵訊，黑人離開北檢時，媒體問他大牙已在香港提告，他並沒有回應，一直往坐車方向前進，最後針對近日很夯的假球案及大牙香港提告部分，他都說，偵查不公開，擇日再找時間說明。
記者潘千詩／台北報導
由於日前SBL台啤球員吳季穎遭爆簽賭打假球，昨才剛遭士檢偵訊，訊後以25萬元交保。媒體追問黑人，假球案對台灣籃壇會不會是一大傷害？黑人才笑說，不要現在問他這問題，他覺得有機會再跟大家好好分享，因為過程中「偵查不公開」，不要浪費這麼多媒體資源及社會資源，也希望未來再找時間跟大家好好說明。
對於大牙提告，黑人也是表示，現在目前也是偵查不公開，能說的並不多。
檢察官曾在8月16日以告訴人身分傳喚黑人到案，當時黑人表示，會用法律捍衛清白。之後，檢察官分別在9月、10月間曾兩度傳喚大牙。
大牙在首次接受偵訊後，在臉書發文表示，已在案發地香港完成報案；之後，檢察官再度傳喚大牙，大牙帶了5名證人證明她說的是事實，其中1人為同樣在「我愛黑澀會」出道的貝童彤。檢察官花了一整天時間聽完證人證述，今天則傳喚黑人到案。