MLB／Scherzer季後賽3連敗皆投不滿5局 或許後援才是最好定位
德州遊騎兵（MLB）賽揚王牌Max Scherzer在今（19日）美聯冠軍戰G3復出，僅投4局就被敲出5安、包括1轟失掉5分苦吞敗投，季後賽苦吞跨季3連敗，且近3場季後賽先發皆投不滿5局，防禦率更是高達9.63，遊騎兵勢必得好好想想，該如何在本季季後賽使用Max Scherzer。
記者張志宇/綜合報導
Max Scherzer雖有4年聯盟冠軍戰的投球經驗，總計季後賽生涯出賽27場，包括22場先發，僅有5場後援出戰，戰績繳出7勝7敗1救援、自責分率3.58，但隨著Max Scherzer已滿37歲高齡，外加季末因傷提前關機，為避免二度傷害與在短局數發揮投球威力，相信擺在後援勢必才是最好的選擇。
Max Scherzer在2021年國聯冠軍戰，先是對亞特蘭大勇士主投4.1局失掉2分，並在該場比賽中承擔敗投，隨後2022年轉戰紐約大都會，在外卡戰僅投4.2局就失掉7分，防禦率高達13.50，再次吞敗。
本季Max Scherzer透過季中交易來到遊騎兵，雖然在例行賽尾聲時右大圓肌拉傷提早關機，原預期本季將不會再登板，但隨著遊騎兵殺入美聯冠軍戰，再度在美聯冠軍戰G3登板，但本戰再度投不滿5局，僅投4局就失掉5分、防禦率高達11.25。
近3場在季後賽登板，Max Scherzer防禦率高達9.63，看來在本場過後，遊騎兵勢必得重新想想如何利用Max Scherzer，或許將他擺在牛棚成為強力後援，才能將效益最大化。