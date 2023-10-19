墾丁大街「28年麥當勞」熄燈！他嘆連鎖餐廳都離開了 業者曝真相
堪稱墾丁大街地標的「屏東墾丁麥當勞」，具資深28年營業歷史，被發現已悄悄熄燈結束營業。臉書粉專「舌尖上的恆春」發文感嘆「長大那麼大第一次看到有麥當勞不做了」，更直說「好多連鎖餐飲品牌都離開了墾丁」，引發眾人共鳴。《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞，官方證實「台灣麥當勞基於整體商業考量，『屏東墾丁餐廳』已於10月初結束營業」。
記者蕭涵云/綜合報導
過去造訪墾丁大街，總會看到豎立的麥當勞招牌，像個醒目地標般陪伴大家28年。而日前小犬颱風侵襲，造成「屏東墾丁麥當勞」招牌被吹壞毀損，才上了新聞；臉書粉專「舌尖上的恆春」18日發文感嘆，「長大那麼大第一次看到有麥當勞不做了」，才讓大家驚覺，「屏東墾丁麥當勞」竟已悄悄熄燈結束營業。
「舌尖上的恆春」更細數，「這些年來好多連鎖餐飲品牌都離開了墾丁，肯德基、三商巧福、貴族世家、爭鮮、三皇三家、野宴」，引發大家共鳴，回憶起同樣「時代的眼淚」，還有我家牛排、金色三麥、福勝亭、拿坡里等店家。
《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞，官方證實「台灣麥當勞基於整體商業考量，『屏東墾丁餐廳』已於10月初結束營業，鄰近商圈仍有『恆春恆公餐廳』繼續為恆春居民服務，原餐廳服務人員亦將移轉至恆春恆公，歡迎舊雨新知繼續支持。」