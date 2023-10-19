赴日用台灣金融卡怕領不到錢！專家教戰因應之道　刷卡2招賺回饋

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不過，近期各銀行陸續公告，配合日本北海道銀行ATM機台無法再維護和提升ATM機台跨國提款功能，自11月底起晶片金融卡在日本全境終止透過財金公司的「台灣晶片金融卡跨國提款」服務，即無法提供日本ATM提取日圓現鈔服務。財金公司目前也正與日本金融機構洽商，規畫日後把晶片金融卡綁QR code後，讓國人在日本ATM能直接以QR code掃碼提款，有機會在明年上路。
銀行則表示，民眾持晶片金融卡透過國際組織跨國提領業務不受影響，若在日本地區有跨國提款需求時，一般晶片金融卡、VISA金融卡在貼有「VISA」、「PLUS」對應標誌的ATM仍可提領日圓；Mastercard金融卡則要在貼有「Mastercard」、「Cirrus」對應標誌的ATM提領當地貨幣。不過，使用國際組織跨國提領現鈔服務，相對手續費也會增加，就看銀行有沒有提供免手續費等優惠。
滙豐（台灣）銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘就表示，「滙豐環球Visa金融卡」在台灣可以提款、轉帳、刷卡，由於這張卡也可連結包含美金、日幣、新加坡幣等9種國人常用的外幣，可在全球貼有Visa／Plus標誌的ATM提領現金，也可以在所有接受Visa信用卡的商店進行刷卡消費，直接從對應幣別帳戶扣款，全程零手續費、零匯差，但某些國家提款仍可能依當地規定收取手續費。
Money101金融比較平台行銷公關副理張書敏接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，海外ATM提款至多有3種手續費用，包括國內銀行手續費新台幣70元至100元、海外銀行手續費（依各家銀行規定亦有跨國免手續費）、國際換匯手續費（VISA／MasterCard收取當地貨幣1.5%）。
也因此，Money101金融比較平台提醒，使用國際組織跨國提領現鈔服務，相對手續費也會增加，若要省下手續費，張書敏建議，趁台幣強勢先行換匯存入外幣帳戶，或選擇免收海外提款手續費的金融卡別，一般皆提供每月3次免手續費的提領限制。
另外，不少銀行趁勢推赴日旅遊刷卡3%至8.5%高回饋，張書敏也建議，在當地消費可選擇刷卡回饋高，相對扣除手續費及匯差費率外仍可賺取些許差額，而雙幣卡也是不錯選擇，趁日圓匯率低點換取，當地刷卡可再省一筆匯差手續費。若遇現金不夠需提領，建議留意選擇海外跨國免手續費的卡別。