柯文哲喊藍白合民調輸的當副手　台灣民意基金會民調：52%贊成

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，台灣多數選民可接受藍白合。這現象有相當微妙的政治 意涵。
從政黨支持角度看，國民黨支持者最渴望藍白合，其次是民眾黨支持者。更具體地講，八成一國民黨支持者贊成藍白合，一成四反對、六成七民眾黨支持者贊成，三成反對；三成民進黨支持者贊成，五成六反對；中性選民方面，四成一贊成，一成九反對，四一不知道。
當詢問「民眾黨總統候選人柯文哲主張:『藍白合，比民調，贏的當正 的，輸的推薦副手』。您覺得這樣合不合理?」結果發現：15.4%非常合理， 36.6%還算合理，21.8%不太合理，9.8%一點也不合理，13.7%沒意見，2.8%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成二覺得柯文 哲倡議「藍白合，比民調，贏的當正的，輸的推薦副手」是合理的，三成二覺得不合理。
游盈隆表示，這項發現傳遞了一個重要訊息，那就是，台灣社會基本上接受以民調論輸贏。
從政黨支持角度看，不論是國民黨或民眾黨支持者，都有遠超過五成的人覺得柯文哲「藍白合，比民調，贏的當正的，輸的推薦副手」的倡議合理，中性選民也是多數認為合理。更具體地說，國民黨支持者中，五成六覺得合理，三成六覺得不合理；民眾黨支持者中，七成七覺得合理，一成八覺得不合理；民進黨支持者中，四成一覺得合理，四成三覺得不合理；中性選民中，四成一覺得合理，二成五覺得不合理，三成四不知道。
本次民調訪問期間是2023年10月15至17日三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1080人，市話760人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。