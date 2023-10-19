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柯文哲喊藍白合民調輸的當副手　台灣民意基金會民調：52%贊成

▲民眾黨總統參選人柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜能否「藍白合」，引發關注。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲民眾黨總統參選人柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜能否「藍白合」，引發關注。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者呂炯昌／台北報導

藍白合首場幕僚會議上週六（14日）登場，會後雙方宣布同意辯論，但是對於如何產生「最強在野候選人」部分並沒有達成共識，國民黨主張推「政治理念認同卡」、實名制投票等開放式民主初選方式；民眾黨主張透過手機或市話進行民調。台灣民意基金會今（19）日公布最新民調，52.3%受訪者贊成國民黨與民眾黨共推一組侯選人參選；民調也顯示，52.0%支持比民調。

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當詢問「一般說來，您贊不贊成國民黨與民眾黨，現在這個時候，去共推 一組候選人出來競選總統、副總統?」結果發現：16.8%非常贊成，35.5%還算贊成，19%不太贊成，11.5%一點也不贊成，17.2%沒意見、不知道。換句話 說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，五成二基本上贊成國民黨與民眾黨合作共推一組候選人競選總統與副總統，三成一不贊成。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，台灣多數選民可接受藍白合。這現象有相當微妙的政治 意涵。

從政黨支持角度看，國民黨支持者最渴望藍白合，其次是民眾黨支持者。更具體地講，八成一國民黨支持者贊成藍白合，一成四反對、六成七民眾黨支持者贊成，三成反對；三成民進黨支持者贊成，五成六反對；中性選民方面，四成一贊成，一成九反對，四一不知道。

當詢問「民眾黨總統候選人柯文哲主張:『藍白合，比民調，贏的當正 的，輸的推薦副手』。您覺得這樣合不合理?」結果發現：15.4%非常合理， 36.6%還算合理，21.8%不太合理，9.8%一點也不合理，13.7%沒意見，2.8%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成二覺得柯文 哲倡議「藍白合，比民調，贏的當正的，輸的推薦副手」是合理的，三成二覺得不合理。

游盈隆表示，這項發現傳遞了一個重要訊息，那就是，台灣社會基本上接受以民調論輸贏。

從政黨支持角度看，不論是國民黨或民眾黨支持者，都有遠超過五成的人覺得柯文哲「藍白合，比民調，贏的當正的，輸的推薦副手」的倡議合理，中性選民也是多數認為合理。更具體地說，國民黨支持者中，五成六覺得合理，三成六覺得不合理；民眾黨支持者中，七成七覺得合理，一成八覺得不合理；民進黨支持者中，四成一覺得合理，四成三覺得不合理；中性選民中，四成一覺得合理，二成五覺得不合理，三成四不知道。

本次民調訪問期間是2023年10月15至17日三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1080人，市話760人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

▲台灣民意基金會公布藍白合民調。（圖／台灣民意基金會提供）
▲台灣民意基金會公布藍白合民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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