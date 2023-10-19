健保新藥等兩年、加熱菸半年就健康風險評估　藍委批「審太快」

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衛福部長薛瑞元今日出席立法院衛環委員會，被問及相關審查進度時表示，目前已經開過會討論，並要求廠商補件，所有資訊、進度，都在國健署官網揭露，目前規劃每是2週揭露一次。
指定菸品健康風險評估分為3個步驟：「專案製造申請」，如國內生產菸草柱或組合元件，若從國外輸入則免；「專業輸入申請」，即從國外輸入菸草柱或組合元件，若國內製造則免；「申請健康風險評估審查」，包括樣品及申請文件等。
依據國健署官網資訊，截至10月13日止，計有2間業者完成「專案製造」申請與審查，11間業者申請「專案輸入」，其中10間完成申請與審查、1間業者申請與審查均待釐清或補齊文件。
「健康風險評估」方面，計有5間業者提出申請、其中2間已遭核退，持續申請相關審查的業者中，有2間已經完成行政審查，並持續進行後續討論，另有1間仍在行政審查階段。
然而，林為洲質疑，相關指定菸品審查關係到民眾健康，大家都知道吸菸百害無一利，但相較於新藥有時需要等待一年多才有機會上市或納入健保，從《菸害防制法》新法上路到現在不過半年，相關審查速度其實相當快，甚至連審議小組人員都沒補齊，就一邊走審查程序，「有那麼急嗎？」
對於相關質疑，薛瑞元反問，「委員覺得我們審太快？」林為洲表示認同，並認為相關審查不夠嚴謹，希望後續委員會安排專案報告，進一步釐清相關審查內容與作業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！