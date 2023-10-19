夫妻瘋逛全球200間好市多！揭十大驚人事實　最愛台灣這款紀念品

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兩人花了7年環遊世界，拜訪了14個國家，去了200多家好市多分店，而且他們專程為了好市多「出國」，去了巴黎也沒參觀任何博物館，就只為了去好市多；在美國為了去內布拉斯加州的好市多，從紐約開車橫跨2545公里，相當於連續開5趟「基隆到墾丁」。
每到當地的好市多，夫妻倆也會挑些商品當「紀念品」，在全球200多間好市多裡，兩人最愛的就是從瑞典分店買的「愛麗絲夢遊仙境茶壺」，以及在台灣好市多買到的「蘇格蘭威士忌」。
在結束好市多全球之旅後，蘇珊和大衛在9月出版了《The Joy of Costco: A Treasure Hunt from A to Z》（好市多的樂趣：從頭到尾的尋寶之旅），並在書中揭露10大令人驚訝的好市多事實。
🟡關於好市多Costco的10大驚訝事實
1、好市多烤雞從烤箱出爐後，保鮮期是2小時，之後就會被「下架」並用於其他用途。
2、2022年，好市多會員每周消費超過30萬美元（約新台幣971萬）的腰果。
3、好市多自1985年起推出「熱狗汽水」套餐後，一直維持1.5美元（約新台幣50元），從未調整過價格，高層發誓永遠不會漲價。
4、美國好市多會員的平均年齡約54歲上下，家庭年收入約10萬美元（約新台幣323萬）以上。
5、冰島高達75%人口都是好市多會員。
6、好市多每年在9月至12月期間賣出超過600萬個南瓜派。
7、好市多直到1999 年才開始接受使用信用卡。
8、好市多2021年賣出約47萬5000克拉鑽石，相當於212磅（約96公斤）。
9、好市多在美國有585個倉庫，其中6成位於10個州。
10、全球最大的好市多在美國猶他州的鹽湖城，面積23萬5000平方英尺（2萬1832平方公尺）。最小的是美國阿拉斯加州的朱諾，約7萬4052平方英尺（6880平方公尺）。
以上取自《The Joy of Costco: A Treasure Hunt from A to Z》。