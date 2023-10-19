衝全聯買麝香葡萄「口感不對勁」！包裝驚見2字愣住：買錯血虧

夫妻瘋逛全球200間好市多！揭十大驚人事實　最愛台灣這款紀念品

▲美國一對夫妻用7年環遊世界，只為了逛好市多，並朝聖了全球200多間好市多，最愛在台灣分店買到的這款「紀念品」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國一對夫妻用7年環遊世界，只為了逛好市多，並朝聖了全球200多間好市多，最愛在台灣分店買到的這款「紀念品」。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃韻文／綜合報導

許多台灣民眾假日愛逛好市多（Costco），美國一對夫妻更瘋狂，在7年環遊世界期間，共去遍全球200多間好市多分店。只要到了一個新的旅行地，第一站就是直奔當地好市多，逛到最後變成「好市多專家」，夫妻倆上個月還出書了，在書中《The Joy of Costco（好市多的樂趣）》揭露好市多10大驚人事實，並分享最愛台灣好市多這款「紀念品」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
好市多在全球共有超過800間分店，其中在台灣共14間門市，對台灣民眾來說，逛過一半以上就很厲害，根據每日郵報報導，美國一對夫妻大衛（David）和蘇珊（Susan Schwartz）最愛逛的就是好市多，只要出去玩、到了陌生的城市，第一站就是先直奔當地好市多，成為旅程中最重要的景點安排。

▲好市多販售的商品以大包裝、大份量為主。（圖／美聯社／達志影像）
▲大衛和蘇珊只要到了陌生的城市，第一站就是直奔當地好市多。（圖／美聯社／達志影像）
兩人花了7年環遊世界，拜訪了14個國家，去了200多家好市多分店，而且他們專程為了好市多「出國」，去了巴黎也沒參觀任何博物館，就只為了去好市多；在美國為了去內布拉斯加州的好市多，從紐約開車橫跨2545公里，相當於連續開5趟「基隆到墾丁」。

每到當地的好市多，夫妻倆也會挑些商品當「紀念品」，在全球200多間好市多裡，兩人最愛的就是從瑞典分店買的「愛麗絲夢遊仙境茶壺」，以及在台灣好市多買到的「蘇格蘭威士忌」。

在結束好市多全球之旅後，蘇珊和大衛在9月出版了《The Joy of Costco: A Treasure Hunt from A to Z》（好市多的樂趣：從頭到尾的尋寶之旅），並在書中揭露10大令人驚訝的好市多事實。

🟡關於好市多Costco的10大驚訝事實 

1、好市多烤雞從烤箱出爐後，保鮮期是2小時，之後就會被「下架」並用於其他用途。

2、2022年，好市多會員每周消費超過30萬美元（約新台幣971萬）的腰果。

3、好市多自1985年起推出「熱狗汽水」套餐後，一直維持1.5美元（約新台幣50元），從未調整過價格，高層發誓永遠不會漲價。

4、美國好市多會員的平均年齡約54歲上下，家庭年收入約10萬美元（約新台幣323萬）以上。

5、冰島高達75%人口都是好市多會員。

6、好市多每年在9月至12月期間賣出超過600萬個南瓜派。

7、好市多直到1999 年才開始接受使用信用卡。

8、好市多2021年賣出約47萬5000克拉鑽石，相當於212磅（約96公斤）。

9、好市多在美國有585個倉庫，其中6成位於10個州。

10、全球最大的好市多在美國猶他州的鹽湖城，面積23萬5000平方英尺（2萬1832平方公尺）。最小的是美國阿拉斯加州的朱諾，約7萬4052平方英尺（6880平方公尺）。

以上取自《The Joy of Costco: A Treasure Hunt from A to Z》。

直擊／好市多限時賣電動機車　這款扣補助半價！最低入手不到2萬8

好市多加油站「每公升省4元」！行家揭便宜原因　全台僅3處能爽加

好市多試吃放送！「這時段」爽吃整塊生魚片　會員賺到半個牛肉捲

好市多「2023黑色購物節」11/20登場！連7天便宜爆買　搶購祕訣曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞