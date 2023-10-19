55歲邱淑貞美魔女近況曝光！香港「4大三級片女神」全為愛引退

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有「翻版李嘉欣」封號的鄭艷麗，曾拍過《九二末路狂花》、《滅門慘案II借種》、《二奶村之殺夫》等片，傳出她認台灣富商黃任中為乾爹後息影，卻在黃任中離世後經濟陷入困頓，被拍到在速食店當大夜班清潔工、到越南開咖啡店維生；鄭艷麗3年前曾透露「罹患厭食症」、今年9月又病倒住院，所幸目前已恢復健康，還曬出與友人慶生照片，她一臉素顏戴著黑框眼鏡，52歲依舊保養得宜。
香港「元祖波神」葉子楣（本名葉蘇群），以傳聞中的36F罩杯闖蕩影壇，演出三級片《聊齋艷譚》、《玉蒲團之偷情寶鑑》一脫成名，「3點不露」是她的底線，曾有片商以800萬元港幣（約新台幣3100萬元）酬勞，要葉子楣露上半身被拒絕；葉子楣傳出與脊骨神經科醫師呂錫照交往，隨後淡出演藝圈。57歲的葉子楣近日出席活動，俐落短髮、露肩上衣整個人消瘦許多，坦言不排除再演戲，但拒絕拍寫真集：「已經好厭倦性感。」
葉玉卿以亞洲小姐季軍出道，後拍攝八卦雜誌露點封面走紅，接連演出三級片《情不自禁》、《我為卿狂》及《卿本佳人》，累積票房超過港幣3000萬元（約新台幣2.24億元），締造三級片票房的神話！成名後決心不拍情色內容，並以電影《天台的月光》獲得金馬獎與香港金像獎影后提名，成功轉型。1996年，葉玉卿與美國華裔商人胡兆明閃婚，育有2子1女，自此引退移居美國，與老公開設紐約國際銀行、香港超級市場。2020年7月，胡兆明開設的旅行社破產，葉玉卿力挺丈夫：「只要無關生死，都不是最大問題。」