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55歲邱淑貞美魔女近況曝光！香港「4大三級片女神」全為愛引退

▲邱淑貞（左二）55歲美魔女近況曝光，香港「4大三級片女神」葉玉卿（左一）、葉子楣（左三）、葉玉卿全為愛引退。（圖／《賭神2》劇照、翻攝自微博、鄭艷麗臉書）
▲邱淑貞（左二）55歲美魔女近況曝光，香港「4大三級片女神」葉玉卿（左一）、葉子楣（左三）、葉玉卿全為愛引退。（圖／《賭神2》劇照、翻攝自微博、鄭艷麗臉書）

記者黃雅琪／綜合報導

「三級片女神」邱淑貞、鄭艷麗、葉子楣、葉玉卿，都曾以經典電影風靡香港娛樂圈，最後都「為愛引退」離開銀光幕。邱淑貞因演出電影《赤裸羔羊》走紅，順利登上「性感女神」的地位，後嫁給香港時裝公司I.T創辦人沈嘉偉息影；邱淑貞日前出席港星上山詩鈉生日會，展現出55歲美魔女外型，保養得宜。

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▲54歲邱淑貞素顏生圖飄嬸味。（圖／《賭神2》劇照）
▲「性感女神」邱淑貞曾風靡香港娛樂圈。（圖／《賭神2》劇照）
▲邱淑貞（左一）和老公沈嘉偉（右一）替上山詩鈉賀壽。（圖／翻攝自香港電影吧微博）
▲邱淑貞（左一）和老公沈嘉偉（右一）替上山詩鈉賀壽。（圖／翻攝自香港電影吧微博）
邱淑貞因演出1992年電影《赤裸羔羊》一脫成名，從此奠定「性感女神」的地位，但她在1999年與香港時裝公司I.T創辦人沈嘉偉結婚後便息影，兩人育有3名女兒，其中長女沈月為模特兒活躍於時尚活動。55歲的邱淑貞退隱後鮮少公開露面，日前出席香港女星上山詩鈉生日派對，穿著一身保守黑色風衣、畫上淡妝，整個人風采依舊。

▲鄭艷麗於90代紅極一時。（圖／鄭艷麗臉書）
▲鄭艷麗於90代紅極一時。（圖／鄭艷麗臉書）
▲52歲鄭艷麗素顏模樣依然氣質動人。（圖／翻攝自鄭艷麗臉書）
▲52歲鄭艷麗素顏模樣依然氣質動人。（圖／翻攝自鄭艷麗臉書）
有「翻版李嘉欣」封號的鄭艷麗，曾拍過《九二末路狂花》、《滅門慘案II借種》、《二奶村之殺夫》等片，傳出她認台灣富商黃任中為乾爹後息影，卻在黃任中離世後經濟陷入困頓，被拍到在速食店當大夜班清潔工、到越南開咖啡店維生；鄭艷麗3年前曾透露「罹患厭食症」、今年9月又病倒住院，所幸目前已恢復健康，還曬出與友人慶生照片，她一臉素顏戴著黑框眼鏡，52歲依舊保養得宜。

▲葉子楣是80、90年代傳奇豔星。（圖／翻攝自微博）
▲葉子楣是80、90年代傳奇豔星。（圖／翻攝自微博）
▲奔60歲葉子楣保養得宜。（圖／翻攝自香港電影懷舊微博）
▲57歲葉子楣身形消瘦。（圖／翻攝自香港電影懷舊微博）
香港「元祖波神」葉子楣（本名葉蘇群），以傳聞中的36F罩杯闖蕩影壇，演出三級片《聊齋艷譚》、《玉蒲團之偷情寶鑑》一脫成名，「3點不露」是她的底線，曾有片商以800萬元港幣（約新台幣3100萬元）酬勞，要葉子楣露上半身被拒絕；葉子楣傳出與脊骨神經科醫師呂錫照交往，隨後淡出演藝圈。57歲的葉子楣近日出席活動，俐落短髮、露肩上衣整個人消瘦許多，坦言不排除再演戲，但拒絕拍寫真集：「已經好厭倦性感。」

▲葉玉卿與美國華裔商人胡兆明閃婚隱退。（圖／翻攝自微博）
▲▼葉玉卿（下圖左）與美國華裔商人胡兆明閃婚隱退。（圖／翻攝自微博）
▲葉玉卿（左）與美國華裔商人胡兆明閃婚隱退。（圖／翻攝自微博）
 
葉玉卿以亞洲小姐季軍出道，後拍攝八卦雜誌露點封面走紅，接連演出三級片《情不自禁》、《我為卿狂》及《卿本佳人》，累積票房超過港幣3000萬元（約新台幣2.24億元），締造三級片票房的神話！成名後決心不拍情色內容，並以電影《天台的月光》獲得金馬獎與香港金像獎影后提名，成功轉型。1996年，葉玉卿與美國華裔商人胡兆明閃婚，育有2子1女，自此引退移居美國，與老公開設紐約國際銀行、香港超級市場。2020年7月，胡兆明開設的旅行社破產，葉玉卿力挺丈夫：「只要無關生死，都不是最大問題。」

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