改裝車噪音擾人！桃園啟動「靜桃專案」 楊梅警強力開罰
桃園市政府執行「靜桃專案」，楊梅警方昨（18）日晚間於轄區楊梅區新農街、金山街、環東路等易發生改裝車輛噪音路段，配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，共攔查10輛汽、機車，有7部車輛噪音超標，這些噪音超標車輛均現場立即開罰並限期改善後進行複驗，另舉發無照駕駛5件。
記者李春台／桃園報導
楊梅警方指出，其中一部機車，車主為追求速度感，刻意將車輛空濾進氣系統改裝到機車置物箱內，藉以提生扭力及車速，行駛中仍發出擾人噪音，經環保局檢測，該車整體噪音達91分貝，現場立即依噪音管制法開罰。另楊梅警方在平日勤務中發現改裝排氣管，不符原廠規定，即錄影拍照蒐證後函報環保局，「靜桃專案」期間已通報706件，希望能以強勢執法，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。
楊梅警方表示，桃園市政府已於112年9月22日公告：全日不得有使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管致妨害他人生活環境安寧之行為，違反本公告者，依噪音管制法第二十三條規定，處機動車輛所有人或使用人新臺幣三千元以上三萬元以下罰鍰，並令其立即改善；未遵行者，按次處罰。
楊梅警分局呼籲，請機動車輛所有人或使用人注意，避免受罰，另為確保市民生活安寧，警方會持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式，加強取締改裝噪音車，亦將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關裁罰，有效遏止改裝噪音車輛。