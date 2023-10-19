小額投資人逢低加碼！台股ETF定期定額旺 00929單月增逾萬戶最夯
台股8、9月連兩個月收黑，不過看好後市表現，仍吸引小額投資人進場加碼，不論是主動式操作的台股基金或台股ETF上個月定時（期）定額數據皆成長。投信投顧公會公布的最新統計顯示（截至2023年9月底止），國內投資股票型定時定額參加人數較前一個月增加2,588人，月增幅0.93%，優於整體境內基金的-0.6%，總人數約28.07萬人；台股ETF近年因配息存股熱興起，更明顯帶動定期定額熱潮。
記者許家禎／台北報導
證交所公布9月定期定額交易戶數統計排行月報表顯示，目前ETF交易戶數排名前十大，清一色都是台股標的，高股息ETF比例佔了一半；累計前十大總交易戶數就接近90萬。與8月相較，9月新增最多的是復華台灣科技優息（00929），該ETF上個月首次進榜就空降第11名，9月戶數再增加11,278戶稱冠，累計交易戶數2.2萬，排行晉升至第7名，凸顯月配息的00929因入手價格較低、配息穩定、績效優於大盤，成為散戶存股族逢低加碼台股ETF的首選。
其次單月增加逾千戶的還包括群益台灣精選高息（00919）增加 8,719戶、國泰永續高股息（00878） 5,507戶、元大台灣高息低波（00713）3,625戶、元大高股息（0050）2,528戶。統一FANG+（00757）增加363戶，則是9月唯一擠進增加排行前十名的海外股票型ETF。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，著眼AI產業成長趨勢明確，台灣供應鏈完整與競爭力強，加上半導體產業即將結束庫存調整，開始進入新的上升循環，將有利台股企業逐步恢復成長動能，帶動各類電子次產業表現空間，若擔心行情整理期間的市場波動，建議可透過分批或定期定額方式掌握後市投資機會。