籃球／吳季穎假球案引起籃壇震動　莊家可能如何去影響一場比賽？

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不過以吳季穎這種角色球員來說，他在隊內實際能掌控球權、主導戰術的時間並不多，要做到影響勝負談何容易？另外，籃球運動不像棒球運動，投手一人能對比賽結果產生巨大影響，就算是球場上超級球星，沒有多方配合也難做到確保勝負結果。
雖然無法得知吳季穎如何實際操作影響比賽，但從和一些媒體及業內人士交流，也大概知道外部人士如何去藉由圈內人打入球隊內部，從而影響比賽。首先他們會去找一名隊內人士當白手套，由他去將此想法推銷給其他球員、教練、甚至是裁判，並加以勸誘。
因曾經參與操縱比分被降級的NBA裁判Tim Donaghy就曾爆料，一些裁判會藉由給予某一隊球星過多犯規，或是藉由罰球來操作最終的比分，達到操控整場比賽賭盤結果的目的。
而在球員方面，他們能做到的更多是在影響最終比分的層面，比如說在勝負底定時出手一記無關緊要的三分球，或是在領先時出現莫名其妙的犯規葬送球權等等。
今年CBA季後賽上海久事和江蘇肯帝亞的比賽是作法比較粗糙、極端的例子，但卻可以作為參考。當時江蘇隊最後1分鐘，還有4分領先優勢，但他們之後卻連續出現多次詭異失誤，先是洋將在後場運球被抄、發球失誤，甚至有回場違例，讓上海隊一分鐘內連得10分，最終遭到逆轉。
其實一些業內人士也分享表示，其實一些國外助拳人，可能是最有可能操控的，畢竟他們流動率高，檢調單位也比較難以去追查，對於球隊和該國蘭潭的責任感也沒有那麼重。
吳季穎上一季每場出賽不到20分鐘，場均9.4分，他是否有這個能力讓莊家買通他打放水球？不得而知，但若以「自己操控分差和盤口」去思考，或許是一個方向。
目前這一潭水到底多深？台灣籃壇在遭受衝擊後何去何從？真的考驗有關單位的迅速決斷和事後處理。