馬文君遭爆長期拉攏師生赴中　基進嗆：豈止國防破口

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台灣基進不分區立委參選人史惟筑則感嘆，中共對台灣年輕人文化統戰已達滴水不漏的地步，在家使用小紅書、抖音，已經長期暴露於中國對台認知站的高度風險，在學校竟還有老師裡應外合，跟著馬文君配合中共針對年輕學生進行滲透。
史惟筑指出，馬文君所助力的中共統戰活動「天府夏令營」，今年七月由高雄市立南隆國中教務主任張志文帶隊，居然在活動致詞中喊出「我們都是大中華的兒女，不分彼此你我」等言論，身為台灣教育現場的教師，居然帶頭和頻繁對台文攻武赫、軍機繞台的敵國不分你我，令人詫異。校園師生雖然可能只是因「CP值」參與相關活動，但對中國來說，只要讓台灣年輕人對中國失去戒心，就是最高CP值、成功的統戰了。
台灣基進黨主席王興煥則說明，中國對台統戰分為政治統戰和軍事統戰，馬文君以立委身分公然成為中國協力者，不只在軍事上阻擋台灣國防自主，更在政治上協助中國滲透台灣的文化、教育，就是有牌的間諜。
王興煥痛批，「外遇只有0次與多次」，馬文君在軍事上賣台，在政治上也不可能無辜，中國對台政治統戰的原則即是「涉台事務，一律統戰」，這是全民心防應有的認知，中國對台統戰之所以「高CP值」，源於中華民國體制強殖於台灣的語言、文化及中國國族認同，台灣社會應抗拒一邊對抗中國統戰、一邊擁抱中華民國與華語霸權的矛盾行為。